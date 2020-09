Đình chỉ học tập 4 nữ sinh đánh nhau rồi phát tán video lên mạng

Nữ sinh bị nhóm bạn giật tóc, đánh ngã xuống nền gạch - Ảnh: cắt từ clip

Ông Quang xác nhận clip nữ sinh đánh nhau gây xôn xao dự luận trong thời gian qua chính là các nữ sinh thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thường xuyên TP Bến Tre.

"Sự việc xảy ra vào giờ ra chơi buổi chiều 28-9, giáo viên đã lên phòng giám thị để uống nước và chỉ diễn ra trong khoảng 5 phút và nhà trường không kịp can ngăn", ông Quang nói.

Thời điểm này, nữ sinh tên V. học lớp 10A6 qua lớp 10A3 gọi nữ sinh tên N. ra ngoài để "nói chuyện", giữa V. và N. vốn là bạn thân hồi học cấp II, nhà ở gần nhau.

"Thời gian qua, giữa nữ sinh V. và N. xảy ra xích mích, tách ra không còn chơi chung với nhau nữa. Thời gian qua hai bạn này lên mạng nói xấu nhau rồi hiềm khích bắt đầu từ đó", ông Quang cho biết nguồn cơn của việc nhóm nữ sinh đánh nhau.

Từ hiềm khích, sau khi cả N. và V. sau hai tuần học chung tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thường xuyên TP Bến Tre (học khác lớp) thì xảy ra sự việc. Nạn nhân bị nhóm bạn đánh trong clip là nữ sinh tên N..

Theo nội dung clip được đăng tải trên mạng Internet vào ngày 28-9, một nữ sinh ngồi thụp giữa nền gạch trong phòng học bị nhóm bạn nữ đấm đá túi bụi. Nguy hiểm hơn, một nữ sinh cầm ghế nhựa phang nhiều cái vào đầu của nữ sinh kia, sau đó nhiều bạn xúm lại xé rách áo dài trắng của bạn.

Theo ông Quang, ngay sau khi sự việc xảy ra, trung tâm có mời 4 nữ sinh lên làm việc. Do nạn nhân là nữ sinh N. mặc áo khoác khi lên phòng giám thị để làm việc nên không phát hiện được em này bị xé áo. Ngay cùng ngày, cả 4 nữ sinh nói trên đã bị yêu cầu viết tường trình và cam kết không tái phạm, đồng thời trung tâm cũng đã báo công an địa phương vào cuộc.

Em N. sau khi bị đánh được đưa đi khám nhưng không phát hiện bất thường ngoài vết rạch trên mặt. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày em N. có biểu hiện mệt mỏi, buồn nôn nên đã được đưa đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi. Hiện em N. đang trong tình trang hoảng loạn, không dám tiếp xúc với người lạ.

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thường xuyên TP Bến Tre, nơi xảy ra sự việc - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Sáng 29-9, người nhà của em N. đã kéo đến trung tâm để làm rõ vụ việc.

"Chúng tôi đã phải nhờ công an can thiệp để đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời chúng tôi sẽ có báo cáo chi tiết vụ việc đến cơ quan chức năng", ông Quang nói.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan hữu quan tiếp tục làm rõ. Bốn nữ sinh có liên quan đến vụ bạo hành (bao gồm cả nạn nhân) đã bị tạm đình chỉ học tập.

Tác giả: MẬU TRƯỜNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ