Đình chỉ hoạt động 6 tháng một công ty sản xuất bột đá thiếu đánh giá tác động môi trường

Theo đó, ngày 2/1/2020, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An) tiến hành kiểm tra tại nhà máy của Công ty cổ phần Đầu tư Đại Gia Phát thì phát hiện Công ty chưa hoàn thiện thủ tục theo quy định, không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã có báo cáo lên UBND tỉnh Nghệ An về hướng xử lý khi phát hiện vi phạm hành chính của Công ty cổ phần Đầu tư Đại Gia Phát về các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng đơn vị này chưa đáp ứng đủ điều kiện cho phép.

Ngày 16/01/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định xử phạt hành chính số 157/QĐ – UBND đối với Công ty cổ phần Đại Gia Phát, trụ sở tại số nhà 12, ngách 192/68, ngõ 192, đường Kim Giang, phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng “Không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định” (cụ thể, đã triển khai xây dựng và đưa vào vận hành Dự án nhà máy Đại Gia Phát Nghệ An tại Cụm công nghiệp Thung Khuộc, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An khi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt), quy định tại Điểm d, Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, ngày 18/11/2016 của Chính Phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường.

Với hành vi vi phạm trên, Công ty cổ phần Đầu tư Đại Gia Phát bị xử phạt 300 triệu đồng và phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của Nhà máy Đại Gia Phát Nghệ An tại cụm công nghiệp Thung Khuộc, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp với thời gian 6 tháng, có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày 16/1/2020. Công ty cổ phần Đầu tư Đại Gia Phát có trách nhiệm phải nộp đủ số tiền phạt vào kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Việt Hương

Nguồn tin: Báo Đầu tư