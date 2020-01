Điều trị xẹp thân đốt sống bằng bơm xi măng qua da

Xã hội

Bệnh nhân Trần Thị Tuất (71 tuổi) ở Diễn Châu – Nghệ An đau cột sống thắt lưng khoảng 3 năm trước do ngã ngồi. Hơn một năm nay, bệnh nhân đau nhiều, đã được điều trị nhiều nơi nhưng không đỡ; nay bệnh nhân đi lại khó khăn, hạn chế vận động cột sống thắt lưng-ngực. Bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An khám và điều trị.