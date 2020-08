Nghệ An: Điều tra vụ người tố cáo đến xã làm việc nghi bị hành hung nhập viện

Ông Lập đang điều trị tại Bệnh viện Mắt Nghệ An với tổn thương ở mắt - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 16-8, thông tin phản ảnh đến Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Quang Lập, 53 tuổi, ngụ thôn Yên Hòa, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An, cho biết hiện ông đang nằm điều trị tại Bệnh viện Mắt Nghệ An sau khi bị người lạ tấn công trên đường đến UBND xã làm việc về các nội dung ông tố cáo.

Theo lời kể của ông Lập, khoảng 8h sáng 6-8, ông được UBND xã Võ Liệt mời đến để làm việc về đơn tố cáo mà ông gửi UBND xã và UBND huyện Thanh Chương phản ánh về việc bầu xóm trưởng thôn Yên Hòa (ông Lập là ứng viên được bầu xóm trưởng - PV) và tiền hỗ trợ kinh phí trồng lúa nước có khuất tất.

Khi ông Lập đến gần cổng UBND xã Võ Liệt thì bất ngờ bị một người đàn ông (chưa rõ danh tính) đi xe máy từ phía sau hất một dạng chất lỏng vào đầu làm ông thấy nóng rát.

"Tôi chỉ kịp ôm lấy mặt chạy vào nhà dân gần đó rửa chứ không kịp nhận dạng người đàn ông tấn công mình", ông Lập nhớ lại.

Sau khi được sơ cứu tại trạm y tế xã, ông Lập được chuyển xuống Bệnh viện Mắt Nghệ An điều trị với chẩn đoán tổn thương giác mạc. Sau hơn một tuần chữa trị, thị lực của ông Lập vẫn chưa hồi phục.

Ông Lập được băng bó vết thương ở vùng mắt thời điểm bị tấn công - Ảnh: HOÀNG OANH

"Thời gian qua gia đình tôi không có mâu thuẫn với bất kỳ ai nên tôi nghĩ có người hành hung, đe dọa tôi do tôi viết đơn tố cáo phản ánh một số khuất tất trong tiền hỗ trợ nông nghiệp của xã. Tôi mong cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc để trả công bằng cho tôi", ông Lập đề nghị.

Được biết, vào năm 2014 ông Lập từng bị Hội cựu chiến binh xã Võ Liệt khai trừ khỏi hội sau khi ông Lập đứng đơn tố cáo sự thật về chế độ chính sách hộ nghèo, nạn hồ sơ thương binh giả ở địa phương.

Ông Bùi Xuân Lĩnh - chủ tịch UBND xã Võ Liệt - cho hay có việc xã mời ông Lập lên trụ sở UBND xã để trả lời một số nội dung đơn thư, "nhưng ngày đó không thấy ông Lập đến. Sau đó, chúng tôi có nghe anh em công an báo cáo lại ông Lập bị thương đang nằm viện điều trị".

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Công an huyện Thanh Chương cho biết sau khi nhận thông tin phản ảnh từ người dân, đơn vị đã cử lực lượng xuống địa phương kiểm tra hiện trường, trích xuất camera người dân và làm việc với lãnh đạo UBND xã Võ Liệt về trường hợp của ông Lập đang nằm viện điều trị nghi bị hành hung.

"Ông Lập có phản ảnh là nghi bị người lạ tạt axit nhưng chúng tôi đến kiểm tra tại bệnh viện thì vết thương đó không phải do axit gây ra mà có thể do một dạng chất lỏng nào khác. Việc ông Lập có bị hành hung do bị trù dập liên quan đến nội dung tố cáo hay không còn phải điều tra nghi phạm hành hung", vị lãnh đạo Công an huyện Thanh Chương nói.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ