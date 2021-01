Điều tra nguyên nhân bé 3 tuổi xuất huyết não bất thường, tử vong

Bệnh nhi 3 tuổi phù não nặng được cấp cứu tại BV Nhi đồng 1

Ngày 19/1, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM đã thông tin về ca tử vong của bệnh nhi 3 tuổi, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, phù não, xuất huyết não…

BS Đinh Tấn Phương, Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, luc 1h30 phút ngày 15/1, đơn vị này nhận một ca bệnh được chuyển cấp cứu từ Bệnh viện Quận Bình Tân.

Bé trai tên P.T.T (ngụ P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM). Khi nhập Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé đã hôn mê, chi mát, mạch nhanh, đồng tử giãn rộng, phản xạ ánh sáng yếu, nội khí quản có bọt hồng. …

Qua chẩn đoán sợ bộ, bệnh nhân trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở trước nhập viện. Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ truyền adrenaline để duy trì tim đập, nâng huyết áp, cho kháng sinh và an thần...

Theo lời khai của cha bệnh nhân, sau giờ cơm tối, bé có tình trạng co giật toàn thân, tím tái. Người nhà đưa bé đến Bệnh viện Quận Bình Tân hồi sức hơn 15 phút, do có nhịp tim trở lại nên đã chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Ngoài vấn đề bé đã ngưng thở, được bóp bóng thở máy, đồng tử giãn, thiếu ô xy não rất nặng, còn có vài vết bầm dưới da. Khi hỏi bệnh sử thì người nhà cho biết, mẹ bé đã bỏ rơi bé từ khi 3 tháng tuổi, bình thường bé sống với cha nhưng do thời gian gần đây phải chăm sóc một người nhà bị bệnh, nên đã gửi bé cho một người dì. Tối hôm đó, người dì phát hiện bé thở hước, co giật toàn thân gọi người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

“Trong các xét nghiệm, CT não cho thấy bị phù não rất nặng, có xuất huyết dưới màng cứng. Mức độ phù não nặng đến nỗi não tụt xuống luôn, làm cho bé ngưng thở” – BS Đinh Tấn Phương cho hay.

Theo bác sĩ Phương, trên bệnh nhi này, bác sĩ nghĩ đến 2 vấn đề xảy ra, thứ nhất là xuất huyết não do bệnh lý và thứ 2 có thể do chấn thương. Tuy nhiên, theo bác sĩ Phương, trong 30 năm hành nghề ông chưa thấy bệnh nhi nào bị phù não mức độ nhiều, xuất huyết não như bệnh nhi trên, kể cả bệnh nhi bị đột tử do thiếu ô xy não, ngưng tim, ngưng thở. Để xác định chắc chắn nguyên nhân, đòi hỏi sự kiểm chứng của pháp y và cơ quan chức năng điều tra.

Hiện, công an đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của bệnh nhi.

Tác giả: Uyên Phương

Nguồn tin: Báo Tiền phong