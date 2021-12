Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 tỉnh thành

Đồng chí Nguyễn Văn Nên trao quyết định và chúc mừng đồng chí Lê Văn Minh.

Ngày 20/12, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều động và chỉ định đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Quận 10 nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chúc mừng đồng chí Lê Văn Minh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Quận 10 nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tin tưởng tân Bí thư Quận ủy cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 10 sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành sứ mệnh mà Đảng, nhân dân giao cho.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu, trước mắt tân Bí thư Quận ủy Quận 10 cần tập trung giải quyết chính sách chăm lo cho đội ngũ tuyến đầu ở cơ sở; thực hiện chiến lược bảo vệ nhóm người có nguy cơ cao; tập trung tiêm vaccine vét, tiêm bổ sung, tiêm tăng cường cho người dân; phải cấp thuốc ngay cho người dân khi phát hiện F0,… Quận 10 cũng cần tiếp tục phát huy cao độ lực lượng tại chỗ, phát huy hệ thống y tế tư nhân, các nhà thuốc tây… cùng tham gia phòng chống dịch COVID-19, góp phần làm giảm áp lực cho hệ thống y tế.





Lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.



* Ngày 21/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về việc bổ nhiệm ông Võ Văn Dinh, Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước.

Trao quyết định cử lại ông Lê Minh Thân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Bình Phước làm người đại diện phần vốn của nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Bình Phước và giới thiệu bầu lại giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Bình Phước.

Trao quyết định giới thiệu ông Vũ Thanh Hải, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Bình Phước để Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Bình Phước.

Chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm, giới thiệu bổ nhiệm lại trong đợt này, lãnh đạo tỉnh Bình Phước mong muốn các cán bộ vừa được bổ nhiệm, giới thiệu bổ nhiệm lại sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến, xây dựng tập thể cơ quan đoàn kết, vững mạnh và thường xuyên trau dồi kiến thức, nghiệp vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh.





Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long trao quyết định và chúc mừng ông Trần Anh Tư.



* Ngày 21/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã trao Quyết định số 4756/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc bổ nhiệm ông Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Chúc mừng tân Hiệu trưởng Trần Anh Tư và tập thể nhà trường, lãnh đạo tỉnh Nghệ An bày tỏ Đảng ủy và tập thể nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng tâm xây dựng nhà trường ngày càng phát triển./.

