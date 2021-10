Điều chỉnh bộ đôi dự án gần 200ha của Tổng công ty Việt Lào ở Vinh

Mặt bằng kiến trúc cảnh quan bộ đôi dự án tại xã Hưng Hòa, TP. Vinh do Công ty CP Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư

Ngày 22/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa đã ký 2 Quyết định số 1909/QĐ-UBND và 3910/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đối với dự án Khu đô thị và nhà ở xã hội xã hội tại xã Hưng Hòa và dự án Mở rông khu đô thị tại xã Hưng Hòa.

Lý do điều chỉnh quy hoạch là do trong quá trình triển khai thực hiện, phạm vi ranh giới và quy mô diện tích khu đất của hai dự án bị thay đổi do có dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của thành phố Vinh chạy qua. Việc điều chỉnh quy hoạch không làm thay đổi diện tích dự án.

Mục tiêu điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm khảo sát, đánh giá lại hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khu vực. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm tăng hiệu quả đầu tư cho dự án, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân trong khu vực, phù hợp với nhu cầu thực tiễn phát triển đô thị và khu vực lân cận, phù hợp với định hướng quy hoach phân khu xã Hưng Hòa.

Khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch 1/500 tháng 7/2010, cấp Giấy chứng nhận đầu tư tháng 7/2011.

Dự án Mở rộng khu đô thị Hưng Hòa được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương vào tháng 11/2010, và phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 3/2011.

Năm 2019 bộ đôi dự án có tổng diện tích gần 200ha này đã từng bị UBND TP. Vinh kến nghị thu hồi do chậm tiến độ.

Tại các quyết định điều chỉnh quy hoạch của hai dự án này, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công ty CP Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt Lào phối hợp với Sở Xây dựng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức cắm mốc thực địa, công bố công khai quy hoạch và các thông tin liên quan đến dự án. Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai dự án.

Tác giả: Sỹ Tân

Nguồn tin: nhadautu.vn