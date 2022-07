Điện vùng nông thôn, miền núi Nghệ An: Cử tri kiến nghị gì?

Lưới điện nông thôn ở Nghệ An, nhiều năm qua đã được đầu tư nâng cấp nhưng chưa thỏa đáng, nhiều nơi xuống cấp nhưng chưa được đầu tư kịp thời. Mới đây, trong báo cáo số 159 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 8/7/2022, đã có rất nhiều ý kiến cử tri các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Thái Hoà, Đô Lương, Hưng Nguyên...kiến nghị tới kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

PC Nghệ An đã đóng điện cho bản Đồng Tiến, đây là thôn bản đầu tiên trong 10 thôn bản còn lại của Huyện Quế Phong

Những vấn đề được người dân các tỉnh miền núi Nghệ An quan tâm nhiều như, liên quan đến việc cung ứng điện cho người dân, đảm bảo chất lượng điện năng, đầu tư, nâng cấp lưới điện, cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn sau tiếp nhận, di dời cột điện trong hành lang an toàn lưới điện, an toàn lưới điện sau công tơ cho người dân, biểu giá điện…

Cụ thể, ông Lô Văn Phong, trú tại bản Xiềng, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông phản ánh tình trạng đường điện ở bản Xiềng xuống cấp, hay bị ngắt đột ngột, gây chập cháy, hư hỏng các thiết bị của người dân. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo khắc phục và hỗ trợ thiệt hại về tài sản cho người dân.

Người dân các xã, Thượng Sơn, Lam Sơn, huyện Đô Lương đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn lưới điện, nhất là điện cao thế đi qua các hộ dân; có giải pháp nâng cấp hệ thống đường dây điện, cột điện xuống cấp, không đảm bảo an toàn, nhất là mùa mưa bão đang đến gần.

Tiếp đến là ý kiến người dân các xã Tam Đình, Tam Hợp, huyện Tương Dương đề nghị sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện lưới 35KV tuyến xã Yên Thắng- Tam Đình; Tam Thái- Tam Hợp vì đường dây điện có độ vọng lớn, sa xuống quá thấp, gây mất an toàn lưới điện, nhất là trong mùa mưa bão.

Người dân xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên cũng đã đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến với Công ty Điện lực Nghệ An và Chi nhánh Điện lực huyện Hưng Nguyên có kế hoạch chuyển trạm biến áp số 2 lên trạm treo, vì trạm trệt xây dựng từ năm 2002, nền đất thấp, thiết bị quá cũ, không đảm bảo an toàn khi mùa mưa đến.

Hay ý kiến người dân ở bản Phà Khốm, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo đưa bản Phà Khốm vào lộ trình được sử dụng điện lưới quốc gia.

Và người dân thị xã Thái Hòa kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, có ý kiến với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Miền Bắc sớm phê duyệt Phương án đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa.

Bữa cơm dưới ánh đèn của người dân ở xã Nga Loi, huyện Kỳ Sơn Nghệ An

Thông tin từ Sở Công Thương Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành điện đã thực hiện đầu tư hệ thống truyền tải, về lưới điện 220kV kết nối lưới điện mua điện Lào (đường dây 220kV Kỳ Sơn - Tương Dương, Tương Dương - Đô Lương, Đô Lương - Nam Cấm); xây dựng trạm biến áp 220kv Tương Dương; triển khai thực hiện đầu tư 5 TBA với tổng dung lượng 246 MVA đáp ứng nhu cầu phát triển của dân cư và các dự án trọng điểm của tỉnh (Con Cuông, Nghi Ân, Diễn Phong, Hoàng Mai 1, WHA);

Để thực hiện cung ứng điện đảm bảo cấp điện cho sinh hoạt, phục vụ tưới tiêu và các đơn vị sản xuất công nghiệp, ông Phạm Văn Hoá- Giám đốc Sở Công Thương cho biết “Sở đã có Công văn số 941/SCT-QLNL ngày 18/5/2022 gửi Công ty Điện lực Nghệ An chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan nhằm đảm bảo lưới điện ổn định, có các biện pháp sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lưới sẵn sàng, có tính đến kịch bản phụ tải lưới điện tăng đột biến để chủ động phục vụ cấp điện đầy đủ, ổn định trong mùa nắng nóng; Sở đang tiếp tục giám sát việc triển khai cấp điện trong thời gian tới.”.

Cũng theo ông Phạm Văn Hoá, đến nay tỉnh nghệ An có 431/431 xã, phường, thị trấn đã có điện lưới quốc gia, đạt tỷ lệ 100%. Năm 2020 triển khai cấp điện cho 32 thôn bản, năm 2021 cấp điện cho 49 thôn, bản và năm 2022 đang triển khai thực hiện cấp điện cho 76 thôn bản còn lại; hiện nay đã đề xuất Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc bổ sung danh mục cấp điện cho 15 thôn bản ngoài dự án.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: Báo Công thương