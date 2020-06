Diễn Châu (Nghệ An) bùng phát vụ cháy rừng thứ 3

Vào hồi 20h05' ngày 29/6/2029, nhận được tin báo xảy ra cháy rừng tại xã Diễn An, huyện Diễn Châu, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 1, 2, 4, 9 xuất 04 xe chữa cháy, 02 xe tiếp nước cùng 50 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Các lực lượng, phương tiện này vừa tham gia chữa cháy tại xã Diễn Phú trở về đã kịp thời phối hợp Công an huyện Diễn Châu và các đơn vị liên quan, nhanh chóng triển khai chữa cháy.

Hiện, lực lượng phòng cháy đang tổ chức chữa cháy, triển khai các biện pháp ngăn chặn cháy lan sang khu vực dân cư.

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An