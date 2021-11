Diễn biến tiếp theo vụ hot girl bị đánh ghen hội đồng: Chân tướng đáng phẫn nộ đằng sau và chiêu "xử lý" tiểu tam triệt để của cô vợ

Bình thường có nhiều cách xử lý chồng ngoại tình hay đánh ghen tiểu tam. Nhiều người làm ầm ĩ rồi bóc phốt trên mạng xã hội, số khác dồn công sức vào việc làm hình ảnh, công khai mọi chuyện ra ngoài.

Bài bóc phốt của em vợ sau vụ đánh ghen

Mới đây, đoạn clip đánh ghen rùm beng được chia sẻ trên mạng xã hội gây chú ý. Trong đó, cô vợ dẫn đầu cùng em chồng và những chị em khác đến tận nhà đánh kẻ thứ ba. Ông chồng lao vào can ngăn cũng phải chịu đòn đau cùng những lời chất vấn gay gắt.

Vụ đánh ghen rùm beng mạng xã hội

Mới đây, bài đăng xung quanh câu chuyện đó đã được cô em vợ chia sẻ lên mạng xã hội. Bài viết như sau: "Mọi người ơi, phốt hot girl T.L quê Kiên Giang sinh năm 1994 chuyên giật chồng người ta.

Làm tại spa Sài Gòn là tiểu tam chính hiệu. Chị vợ về quê nghỉ dịch, anh chồng ở đây cặp kè với nó. Nó đi khách sạn ăn nằm với anh chồng rồi đem về nhà ngủ lại tại nhà luôn.

Bị chị vợ cho thám tử theo dõi đánh ghen ngay tại cửa nhà. Đúng là 'con giáp thứ 13'.

Bài bóc phốt được đăng tải.

Mình không tiện đăng clip lên đây nhưng có đủ clip đi khách sạn ngủ với nhau và clip đánh ghen.

Chị vợ lấy lại hết xe cộ giấy tờ. Mọi người lưu ý nhé".

Đây là bài viết của người em gái. Theo chia sẻ thêm của cô gái này thì khi chơi TikTok, ông anh rể quen với cô hot girl T.L này. Bản thân kẻ thứ ba biết anh ta có vợ và 2 con, đứa bé chưa đầy 1 tuổi nhưng vẫn chen chân vào.

"Nó bắt anh rể tôi về ly dị với chị tôi để đến với nó. Cả nhà nó đều biết anh rể tôi vẫn đang sống hạnh phúc cùng vợ mà lại kêu ảnh đến nhà cùng sống với nó như vợ chồng.

Có đau khổ nào bằng khi chính mắt mình phải nhìn thấy cảnh chồng mình vào khách sạn cùng người khác, đi ăn nơi vợ chồng thường ăn, đi cà phê gần nhà.

Thậm chí phải nhìn thấy cảnh chồng mình sống như vợ chồng với người khác.

Chị tôi đã đau khổ đến mức như gục ngã và đã tìm đến nơi đó. Nhưng không ngờ sự thật rành rành mà anh rể tôi còn cố lao vào, sau khi về nhà vẫn còn cố liên lạc cho nhau. Hứa hẹn với nhau sau giải quyết sẽ đến với nhau", cô em vợ viết tiếp.

Đính kèm với đó chính là những tờ rơi, tờ quảng cáo in hình tiểu tam cùng thông tin cá nhân của cô. Không dừng lại ở đó, hình ảnh T.L tay trong tay với chồng người ta cũng được in ra như một bằng chứng không thể chối cãi.

Hình ảnh và thông tin của tiểu tam được in ra.

Đây rõ ràng là một chiêu cực độc và cao tay của cô vợ. Nếu chỉ đánh ghen thì còn hồ nghi nhưng hình ảnh chồng cùng nhân tình bị bóc mẽ đến tận từng hành động, chắc chẳng ai giữ nổi bình tĩnh.

Hình ảnh cặp đôi đi nhà nghỉ với nhau được ghi lại.

Bị đánh vẫn yêu cầu nhân tình "giải quyết việc nhà cho xong"

Đoạn clip đánh ghen sau khi được chia sẻ rầm rộ, cô em vợ còn tiết lộ thêm nhiều thông tin xung quanh nó. Theo đó, những tưởng làm vậy thì tiểu tam sẽ chùn chân nhưng không ngờ sau khi đối mặt với màn đánh ghen, kẻ thứ ba vẫn thoải mái nhắn tin cho nhân tình:

"Em đây, điện thoại em bị hỏng rồi. Anh cứ giải quyết việc nhà cho xong đi. Lúc tối H. nó vào Zalo anh xong gửi video hình ảnh lên nhóm. Nó còn dọa em tung lên nữa nên anh giải quyết việc gia đình đi đừng để xảy ra".

Hình ảnh cặp đôi tâm sự sau khi bị đánh ghen.

Ngoài ra, họ còn tung cả tin nhắn kẻ thứ ba nhắc đến chuyện tình nhân ly hôn.

"Khi nào anh ly hôn xong thì anh có thể đến gặp em nói chuyện", "Chứ không phải không muốn ly hôn hả"...

Thoải mái nhắc đến chuyện ly hôn.

Tất cả những điều này khiến người ta hiểu rõ vì sao gia đình người vợ phẫn nộ đến như thế. Dù biết nhân tình có vợ nhưng kẻ thứ ba vẫn đâm đầu vào, thậm chí tác động đến việc bỏ vợ.

Sự việc này vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Tuy vậy, nhiều người cho rằng gã đàn ông phản bội vợ con một cách công khai thì còn gì để lưu luyến. Đánh ghen không giải quyết gốc rễ vấn đề, về lâu về dài người đau khổ vẫn là cô vợ mà thôi.

Nếu có thể, hai bên hãy giải quyết trong êm đẹp rồi đường ai nấy đi bởi có cố gắng ở bên cạnh kẻ phản bội vẫn sẽ chẳng thể hạnh phúc.

