Diễn biến mới vụ đôi nam nữ dùng chung WC quá lâu, ẩu đả với lao công: Quản lý khu mua sắm lên tiếng!

Mới đây, đoạn clip ghi lại phút xô xát của một cặp đôi trẻ tuổi với cô lao công tại một trung tâm thương mại ở TP.HCM (được cho là tại khu mua sắm dưới lòng đất - The New Playground) đã gây chú ý cho cư dân mạng. Cụ thể, khi thấy đôi này sử dụng nhà vệ sinh công cộng đến 2-3 tiếng, cô lao công đã vào gọi và chứng kiến cảnh mà theo bà là "không hay".

Bảo vệ đã có mặt kịp thời để can ngăn song đoạn clip quay lại vụ việc trên nhanh chóng bị lan truyền trên mạng và nhận về hàng loạt ý kiến tranh cãi. Trước sự việc này, chúng tôi đã hệ với Founder của The New Playground, Ryan Sơn Hoàng để làm rõ sự việc.

Thấy đôi nam nữ dùng chung WC quá lâu, lao công bức xúc tố cáo, clip gây tranh cãi

Ryan Sơn Hoàng cho biết đã nắm được sự việc xảy ra. Tuy nhiên, cuộc tranh cãi nằm ngoài khu vực của The New Playground chứ không phải trong khu vực mua sắm như dân mạng đồn đoán.

Ryan Sơn Hoàng - Founder, quản lý của The New Playground

"Chuyện diễn ra ở toilet của khu Central Market và giữa lao công Central Market với đôi bạn trẻ chứ không liên quan gì đến chúng tôi. Theo tôi được biết, hai bạn này đã làm gì đó trong nhà vệ sinh mà mấy cô lao công thấy lâu quá, có khách đợi phòng nên vào gọi ra. Giữa 2 bên đã có lời qua tiếng lại. Bạn nam vì nóng quá nên có xô đẩy cô lao công và chạy lên cửa để ra về. Cô lao công đuổi theo hô hoán cướp. Họ chạy vào khu The New Playground. Bảo vệ Central chặn lại được.

Hiện tại, sự việc đã được bên văn phòng của toà nhà giải quyết ổn thoả. Về phía những cô lao công của Central Market, chúng tôi cũng có góp ý về cách xử lý tình huống giữa bên làm dịch vụ với khách hàng. Họ đã làm việc với bộ phận lao công nhằm tìm ra phương án giải quyết vấn đề theo cách khéo léo và tế nhị hơn.

Về phía 2 bạn trẻ, tôi nghĩ rằng họ có hành xử như vậy ở nơi công cộng là không nên nhưng thiết nghĩ nếu mọi người 'đào bới' quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của những người có liên quan, trường hợp xấu hơn có thể ảnh hưởng tâm lí dẫn đến những hành động dại dột của người trong cuộc. Tôi mong sự việc ồn ào này khép lại tại đây", Founder của The New Playground nói.

