Diễn biến mới tại dự án chống ngập 195 triệu USD ở Nghệ An

Trong văn bản số 1158/BKHĐT-KTĐN của Bộ KH&ĐT gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&ĐT đã có ý kiến về các dự án mới sử dụng vốn vay WB có khả năng đáp ứng các yêu cầu của WB về sử dụng vốn IDA (vốn vay không lãi suất) huỷ. Theo đó, các dự án mới đủ điều kiện để tái bố trí vốn IDA huỷ phải là những dự án cơ bản hoàn tất thủ tục theo quy định của phía Việt Nam để có thể hoàn tất thủ tục và đàm phán hiệp định vay với WB trước tháng 6/2022.

Theo Bộ KH&ĐT, tính đến nay, có 3 dự án mới đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư có khả nằng hoàn tất thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và đáp ứng đủ điều kiện để đàm phán hiệp định vay vốn với WB là: Dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương (230,76 triệu USD vốn vay IBRD); dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP. Vinh, tỉnh Nghệ An (129,6 triệu USD vốn vay IBRD) và dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định (68,4 triệu USD vốn vay IBRD).

Bộ KH&ĐT kiến nghị Thủ tướng, nếu 3 dự án trên có thể hoàn thành phê duyệt quyết định đầu tư và đủ điều kiện đàm phán hiệp định vay vốn với WB trước tháng 6/2022, bố trí vốn IDA huỷ năm tài khoá 2021-2022 theo thứ tự sau đây (đáp ứng đủ nhu cầu dự án có thứ tự ưu tiên cao hơn trước khi chuyển sang dự án có thứ tự ưu tiên tiếp theo): Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP. Vinh, tỉnh Nghệ An; dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định; dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương.

Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh chìm trong biển nước trong mùa mưa bão. Ảnh: Nguyễn Đạt

Trao đổi với Nhadautu.vn, ông Nguyễn Ngọc Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng TP. Vinh cho biết, chúng tôi đang cố hết sức để hoàn thành hồ sơ, thủ tục và thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng dự án trong thời gian sớm nhất, dự kiến khởi công dự án trong quý IV/2022.

“Vừa qua, Bộ TN&MT cũng đã có thông báo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung một một số nội dung. Hiện, chúng tôi đang bổ sung và hoàn thiện ĐTM của dự án theo quy định”, ông Phong nói.

Trước đó, ngày 28/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 2212/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP. Vinh (hay gọi là dự án chống ngập TP. Vinh).

Theo quyết định phê duyệt, dự án gồm 4 hợp phần: Đầu tư tích hợp thoát nước, vệ sinh môi trường và kết nối; Mở rộng dung tích chứa để giảm ngập lụt đô thị; Nâng cấp và cải tạo sông Vinh; Phát triển hệ thống và năng lực để cải thiện đô thị thích ứng.

Tổng vốn đầu tư dự án là 194,5 triệu USD (tương đương 4.502 tỷ đồng), trong đó, vốn vay WB là 129,6 triệu USD (tương đương 3.000 tỷ đồng); vốn đổi ứng 1.502 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 6 năm, kể từ ngày dự án được cấp thẩm quyền bố trí vốn.

Mặt bằng các vị trí ngập lụt của TP. Vinh

Mục tiêu tổng quát của dự án nhằm giảm thiểu rủi ro úng ngập tại khu vực đô thị và tăng cường khả năng quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu của TP. Vinh. Đồng thời, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng tích hợp và phát triển khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của TP. Vinh, góp phần phát triển đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu tại động lực để phát triển kinh tế xã hội toàn diện cho TP. Vinh và tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, dự án hoàn thành sẽ tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với các khu vực đang phát triển và cơ sở hạ tầng còn yếu kém, nhằm tạo động lực để thành phố phát triển thông qua việc xây dựng một số tuyến đường kết nối.

Bên cạnh đó, việc xây dựng dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ tạo không gian xanh cho thành phố thông qua việc xây dựng các hạ tầng không gian công cộng, thông qua việc cải tạo sông Vinh, xây dựng hồ Hưng Hòa 2 cùng hạ tầng công viên; Tăng cường năng lực quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và kiểm soát ngập lụt tích hợp và chủ động cho TP. Vinh.

Tại Quyết định số 2212/QĐ-TTg cũng nêu rõ, nguồn vốn đối ứng sẽ do UBND tỉnh Nghệ An tự bố trí theo quy định. UBND tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm bố trí đủ vốn đối ứng, đảm bảo thực hiện dự án hiệu quả, đúng tiến độ và theo quy định hiện hành.

