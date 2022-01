Diễn biến mới nhất vụ án oan ở Tây Ninh

TAND tỉnh Bình Dương vừa có quyết định triệu tập ông Nguyễn Văn Dũng (nguyên đơn, SN 1961, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) và Viện KSND tỉnh Tây Ninh (bị đơn), đến TAND tỉnh Bình Dương để tham gia phiên xử sơ thẩm vào ngày 21/2 tới đây.

Theo nội dung vụ kiện, ông Dũng là người bị oan trong vụ án “Cướp tài sản riêng của công dân” theo Quyết định đình chỉ điều tra số 13/KSĐT-TA ngày 11/5/1983 của Viện KSND tỉnh Tây Ninh. Ngày 12/3/2020, ông Dũng nhận được Quyết định giải quyết bồi thường 1,1 tỷ đồng của Viện KSND tỉnh Tây Ninh.

Các nạn nhân trong vụ án oan. Ảnh: TVP

Ông Dũng đã không đồng ý với quyết định bồi thường này và đã nộp đơn khởi kiện Viện KSND tỉnh Tây Ninh. Nêu trong đơn khởi kiện, ông Dũng cho biết, ông là 1 trong 8 người bị oan sai trong vụ án “Cướp tài sản riêng của công dân” do Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 26/7/1979. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận điều tra, sau đó Viện KSND tỉnh Tây Ninh ra Quyết định đình chỉ điều tra vào ngày 11/5/1983, trả tự do cho các bị can sau thời gian bị giam 1.386 ngày do không có hành vi phạm tội.

Ông Dũng đã yêu cầu TAND tỉnh Bình Dương tuyên thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút, cách tính, mức yêu cầu bồi thường về thời gian bị mất thu nhập là trên 7,2 tỷ đồng; yêu cầu bồi thường về thiệt hại vật chất do sức khỏe bị xâm phạm 967 triệu đồng; Thiệt hại về tinh thần là trên 2,2 tỷ đồng; Chi phí khác là 491 triệu đồng.

Yêu cầu TAND tỉnh Bình Dương xác minh, thu thập chứng cứ các thiệt hại về tài sản đất đai, nhà cửa gồm: Bị chiếm dụng sau khi đi tù về 1,5ha đất đồng tại ấp Bùng Binh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng; Bị chiếm đất ruộng; bị chiếm dụng 1 căn nhà cấp 4 kèm đất ở; thiệt hại về việc bị mất thu nhập do đất đồng, đất ruộng; thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm bằng việc trưng cầu giám định sức khoẻ thể chất và tinh thần của ông Dũng...

Trao đổi với Tiền Phong chiều nay (29/1), luật sư Trịnh Vĩnh Phúc (Đoàn luật sư TPHCM, một trong những người bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn) nói rằng, vấn đề là cái khổ về sự chịu đựng của nạn nhân suốt 40 năm qua, cái khó trong việc chứng minh thiệt hại. Nguyên đơn sẽ cung cấp và nói rõ hơn tại phiên tòa sắp tới.

Vụ ‘cướp’ này xảy ra năm 1979 khi ông Nguyễn Văn Dũng (Dũng ‘lớn’) đang là bộ đội thuộc C19 – E774 Sư đoàn 317 (Quân khu 7), đóng quân tại chiến trường Campuchia.

Ngày 25/7/1979, ông Dũng ‘lớn’ được đơn vị cử về Việt Nam lấy tài liệu tập huấn và nhân dịp về thăm gia đình tại ấp Bùng Binh (xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).

Khoảng 23h ngày 26/7/1979, ông Dũng ‘lớn’ bị CA xã bắt giải lên CA huyện Trảng Bàng với lý do ông “Cướp tài sản riêng của công dân” và ra lệnh bắt tạm giam từ ngày 27/7/1979.

Mở rộng điều tra, thêm 7 công dân bị bắt, trong đó có ông Nguyễn Văn Dũng – người đang khởi kiện. Hiện 7/8 công dân oan đã chấp nhận bồi thường thiệt hại.

Tác giả: Tân Châu

Nguồn tin: Báo Tiền phong