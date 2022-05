Điểm danh những loại quả “càng ăn uống càng trẻ ra”

Lựa chọn thực phẩm tốt đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe

Dinh dưỡng hợp lý là nền tảng của sức khỏe và trí tuệ. Bữa ăn gia đình chính vì vậy có vai trò vô cùng quan trọng và cần được đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Theo đó, một bữa ăn cân đối cần có đủ 4 nhóm thực phẩm là nhóm bột đường (chủ yếu từ các loại ngũ cốc), nhóm chất đạm (thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu, đỗ...), nhóm chất béo (mỡ động vật, dầu thực vật), nhóm vitamin và khoáng chất (các loại rau, củ, quả...).

Ngày nay nhiều người lựa chọn chế độ ăn lành mạnh để giúp duy trì hoặc cải thiện sức khỏe tổng quát. Thực phẩm lành mạnh là những thực phẩm có ít chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, đường tự do và muối. Nguồn gốc thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày chia làm 2 loại chính, thực phẩm tự nhiên và thực phẩm qua chế biến (thủ công hoặc công nghiệp). Không có thực phẩm nào được coi là hoàn toàn lành mạnh, cũng không có thực phẩm nào là hoàn toàn xấu, không lành mạnh.

Theo tiến sĩ Zeichener, cách tiếp cận thông minh là xây dựng một chế độ ăn với những thành phần tốt cho làn da và mái tóc như giàu dinh dưỡng, chất khoáng, acid béo, kết hợp với các chất chống oxy hóa để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại của môi trường.

"Chế độ ăn uống sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngoại hình hàng ngày của bạn, cũng như có vai trò quan trọng đối với quá trình lão hóa của cơ thể bạn", Tiến sĩ Joshua Zeichner cho biết.

Nhìn chung, thực phẩm tươi luôn là lựa chọn tốt nhất, tuy nhiên khi không mua được thực phẩm tươi thì vẫn có rất nhiều lựa chọn khác tốt cho sức khỏe, dễ bảo quản và chuẩn bị.

Muốn có một cơ thể dẻo dai trẻ mãi, hãy chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ sâu trong cơ thể. Duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý khoa học là cách duy nhất giúp bạn tăng cường sự trẻ hóa làn da, chống lại sự lão hóa cơ thể.

Những loại quả càng ăn càng trẻ, khỏe

Chú trọng bữa ăn hợp lý và đủ dinh dưỡng. Ảnh minh họa.

Dưa hấu: Loại trái cây mùa hè này chứa đấy chất lycopene. “Loại chất chống oxy hóa giúp dưa hấu và cà chua có màu đỏ sẽ giúp bảo vệ da trước những tác hại của tia UV” – giáo sư dinh dưỡng Keri Glassman – Người sáng lập rat rang web NutritiousLife.com cho hay. Các nhà nghiên cứu tin rằng dưa hấu chứa chất phytochemical nhiều hơn 40% so với cà chua sống, tương đương với chỉ số SPF 30. Do đó, hãy ăn dưa hấu để tăng cường (chứ không phải thay thế) liều lượng kem chống nắng hàng ngày của bạn.

Lựu: Hạt của loại trái cây tuyệt vời này chứa rất nhiều chất chống oxy hóa như Vitamin C, giúp ngăn ngừa nếp nhăn, vết chân chim và khô da bằng cách trung hòa các gốc tự do tàn phá da. Một nghiên cứu của Tạp chí Dinh dưỡng Mỹ nhận thấy nồng độ vitamin C liều cao sẽ giúp giảm đáng kể hiện tượng khô và nếp nhăn ở phụ nữ trung niên. Ngoài ra, lựu còn chứa anthocyanins, giúp tăng cường sản sinh collagen, khiến da săn chắc; và acid ellagic (hóa chất tự nhiên có thể giảm tình trạng thâm nám bị gây ra bởi ánh nắng mặt trời).

Việt quất: Việt quất cung cấp dồi dào vitamin C và E - hai chất chống oxy hóa có tác dụng rõ rệt trong việc giúp làm sáng da, mịn màng hơn và chống lại các gốc tự do hiệu quả. Đồng thời, quả việt quất còn còn có arubtin, một tác nhân làm sáng da tự nhiên.

Quả bơ: Thêm một lý do để bạn thêm yêu mến loại quả này. Đó là quả bơ cực giàu acid oleic, một acid béo omega-9 giúp da duy trì độ ẩm ở tầng bề mặt, khiến cho da luôn mềm mại, căng mịn, tiến sĩ Bowe cho hay.

Dưa lưới: Dưa lưới là loại trái cây khoái khẩu đối với nhiều người trong những ngày hè. Không chỉ giúp giải nhiệt, dưa lưới còn giúp bạn tăng cường sức khỏe. Ngoài ra, loại quả này cũng tốt cho làn da của bạn. Lượng chất chống ô xy hóa cao trong loại quả này có thể giúp thanh lọc da. Nó cũng chứa nhiều collagen vốn thân thiện với da. Thêm dưa lưới vào chế độ ăn uống của bạn sẽ giúp ích cho làn da của bạn. Nó cũng có thể được sử dụng để làm những miếng đắp mặt.

