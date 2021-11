Điểm cầu trường THPT Phan Bội Châu - Nghệ An gấp rút chuẩn bị chung kết Olympia

Cô Cao Thị Lan Thanh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) chia sẻ, tất cả đều chung cảm xúc hồi hộp, tự hào. Nếu Duy Anh giành chiến thắng, đó sẽ là niềm vui quá lớn. Cũng theo cô Thanh, đây là lần thứ 2, cầu truyền hình trực tiếp cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia về với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Trước đó, em Trần Thế Trung là quán quân năm 2019.

Từ nhiều ngày nay, hệ thống trang thiết bị chuyên dụng và kế hoạch để phục vụ chương trình truyền hình trực tiếp đã được gấp rút chuẩn bị. Học sinh dàn dựng nhiều tiết mục chào mừng cuộc thi với tinh thần hào hứng, phấn khởi nhất.

Máy móc thiết bị đã được chuyển đến Trường THPT chuyên Phan Bội Châu chuẩn bị cho trận chung kết.

Năm nay, do để phòng chống dịch COVID-19, trường phải hạn chế số học sinh tham gia cổ vũ tại điểm cầu. “Dự kiến, trong trận chung kết, sẽ có 100 khán giả tại điểm cầu Nghệ An, mang thông điệp tinh thần đoàn kết của người dân xứ Nghệ”, cô Thanh nói.

Cô Thanh cho biết thêm, trong trường có một câu lạc bộ của các học sinh đam mê Olympia lập ra để sinh hoạt cùng nhau, có tên “Olympians of Phan”. Cuộc thi “Beyond the Knowledge” do câu lạc bộ này tổ chức đã tạo thêm sân chơi Olympia thu nhỏ cho những bạn đam mê chinh phục kho tàng tri thức.

Những công đoạn cuối cùng đang gấp rút được hoàn thiện

Duy Anh từng là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lý, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ở cuộc đua Olympia, Duy Anh thể hiện sự táo bạo, đột phá, bùng nổ ở những khoảnh khắc quyết định. Cô Thanh tin tưởng Duy Anh sẽ tự tin hoàn thành tốt phần thi của mình để trở thành chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Bà Đỗ Thị Thanh Hà (mẹ Duy Anh) chia sẻ, gia đình rất vui mừng khi con trai là thí sinh trong trận chung kết. Hiện, gia đình đã có mặt tại Hà Nội để “tiếp sức” cho Duy Anh.

Nguyễn Đình Duy Anh

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Duy Anh chủ yếu học online ở nhà. Nam sinh chọn đọc sách báo, xem thời sự, cập nhật những thông tin mới liên quan đến đời sống xã hội. Những lúc căng thẳng, Duy Anh chọn cách chơi rubik, cờ vua,… để thư giãn giải trí.

Chia sẻ với Tiền Phong, Duy Anh nói cậu bạn gần như không lo lắng vì đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng từ vòng quý. “Hiện tại, em đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý, sức khỏe cũng như kiến thức. Em sẽ bước vào cuộc thi với quyết tâm thi đấu hết mình”, Duy Anh nói.

