Dịch Covid -19: Phạt trên 92 triệu đồng với 10 vụ vi phạm trong ngày 26/2

Như vậy, tính từ ngày 31/01 đến ngày 26/02/2020 đã kiểm tra, giám sát, xử lý 5.174 vụ, nâng tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính lên trên 1,6 tỷ đồng.

Điển hình tại Nghệ An, ngày 25/02/202 Đội QLTT số 11, Cục QLTT Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra Cơ sở sản xuất, gia công khẩu trang do ông Bùi Văn Đại làm Chủ, địa chỉ tại Khối Dốc Cao, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra, phát hiện tại cơ sở có 4 chiếc khẩu trang thành phẩm và 300 chiếc khẩu trang đang may dở (chưa hoàn thiện). Nguyên liệu để sản xuất khẩu trang là 100 kg vải xốp, 9 kg dây chun để sản xuất khẩu trang và 5 cái máy may đang trực tiếp sử dụng để sản xuất khẩu trang.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Bùi Văn Đại không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Tác giả: Thu Phương

Nguồn tin: Báo Công Thương