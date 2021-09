Dịch cơ bản được kiểm soát, Nghệ An sẽ chuyển trạng thái bình thường mới

Trong tỉnh

Sáng 21/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 20/9 đến 06h00 ngày 21/9), Nghệ An ghi nhận 2 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, đều là F1 đã được cách ly từ trước. Nghệ An sẽ chuyển trạng thái bình thường mới trong vài ngày tới.