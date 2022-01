"Địa ngục trần gian" đày đọa bé gái và hành trình lật mặt nạ giả dối của bố đẻ cùng dì ghẻ

Từ một ca cấp cứu ở Bệnh viện

Báo Người lao động đưa tin, vào khoảng 19h45' ngày 22/12, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) nhận tin báo từ một bệnh viện ở quận về việc có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Nhận tin báo, các đội nghiệp vụ của Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an phường 22, có mặt tại bệnh viện và căn nhà nơi bé A. sinh sống để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng ghi nhận trên cơ thể bé gái có nhiều vết bầm tím, ngoài ra còn có vết thương được khâu vá, mờ cũ trên vùng mặt, nghi vấn bé gái bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Báo Thanh Niên dẫn thông tin báo cáo của UBND quận Bình Thạnh nêu: "Tiến hành giám định pháp y tử thi cháu A., xác định nguyên nhân sơ bộ tử vong do phù phổi cấp - cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu".

Quá trình mổ tử thi xác định cháu A. bị tổn thương vùng ngực, bụng như sau: gãy khung bên xương sườn 2, 3, 4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy; vùng đầu: tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ, các cơ quan khác vùng đầu không tổn thương.

Tại nơi bé sinh sống, được cho là hiện trường gây ra cái chết thương tâm, cơ quan chức năng ghi nhận còn nhiều hình ảnh đau lòng như cây lau nhà đã bị gãy, trên đó có dính chùm tóc của bé. Ngoài ra còn có bảng danh sách dài ghi hàng loạt công việc hàng ngày cháu bé 8 tuổi phải làm…", một cán bộ điều tra cho Tuổi Trẻ biết.

Quá trình điều tra, dựa vào kết quả pháp y, kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của người tình nghi cùng nhân chứng, lực lượng Công an xác định Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) là người liên quan trực tiếp đến vụ án nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi "hành hạ người khác".

Mẹ đẻ khởi kiện

Sau khi Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị bắt vì tội "hành hạ người khác", còn Nguyễn Kim Trung Thái (bố đẻ cháu V.A) được cho về nhà, chị N.T.H (36 tuổi, mẹ cháu V.A, vợ cũ của Thái) đã gửi đơn tố cáo đôi tình nhân Thái - Trang và tiết lộ nhiều góc khuất sau cuộc hôn nhân của mình.

Chị H. đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện kiểm sát nhân dân TPHCM và Công an quận Bình Thạnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trang và ông Thái về hành vi giết người; ngược đãi hoặc hành hạ con, riêng Thái thêm hành vi không tố giác tội phạm.

VTC News dẫn thông tin từ đơn tố cáo của bà H. cho hay, năm 2020, bà và ông Thái ly hôn vì ông Thái ngoại tình với Trang, gia đình thường xuyên xảy ra cãi vã. Thủ tục hoàn tất vào tháng 8/2020, bà H. nuôi con trai nhỏ, còn con gái do ông Thái nuôi.

Từ tháng 12/2020, Trang sống cùng ông Thái và con gái, đồng thời bà H. bị chồng cũ cấm thăm con. Bà H. trình bày, đã hơn 1 năm qua bà chỉ được gặp con 2 - 3 lần, lần cuối cùng là vào khoảng tháng 12/2020.

"Do ông Thái ngăn cản không cho tôi gặp cháu V.A. nên tôi không hiểu, không biết trong suốt một năm cháu V.A sống như thế nào, ra sao… chỉ biết lúc cháu chết là bác sĩ nói do bị phù nề phổi, có nhiều vết thương bầm tím", nguồn trên dẫn thông tin bà H. trình bày trong đơn tố cáo.

"Là một người mẹ, tôi hết sức đau đớn khi nhìn thấy những hình ảnh về vết bầm tím trên người con gái. Càng đau lòng hơn, chính bố ruột của cháu có thái độ che giấu, để mặc cho một người phụ nữ khác đánh đập, hành hạ con của mình", chị H. bức xúc.

Theo chị H., Công an cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý nghiêm minh đối với Trang và ông Nguyễn Kim Trung Thái mới là công bằng cho bé V.A, để cháu được yên tâm nhắm mắt.

Lời khai phẫn nộ của dì ghẻ

Sau khi khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, công an đã công bố lời khai của dì ghẻ này.

Theo đó, Trang khai nhận là vợ sắp cưới của ông Thái (cha ruột của V.A.), cả hai sống tại căn hộ tại tòa Topaz 2, chung cư Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh.

Đáng chú ý, Trang thừa nhận đây là mối quan hệ bất chính bởi cả hai quen nhau khi làm cùng công ty ở TP.HCM, lúc này Thái đã có vợ con. Sau khi ông Thái ly hôn với vợ vào tháng 8/2020, chỉ một tháng sau, ông T. và Trang đã dọn đến cùng sống như vợ chồng tại căn hộ chung cư cao cấp Saigon Pearl.

Khoảng tháng 9/2021, khi cháu V.A bắt đầu học online, Trang được Thái giao nhiệm vụ kèm cháu V.A học. Trong quá trình kèm học, Trang đã nhiều lần đánh bé gái.

Trang lên mạng đặt mua một chiếc roi mây để đánh bé, sau khi đánh gãy cây roi mây, Trang dùng một thanh gỗ khác để tiếp tục đánh đập bé.

Ngày 22/12, cháu V.A có lịch học online từ 7h đến 11h. Sau đó, Trang nấu phở cho cháu ăn và cho uống 3 hộp sữa. Khoảng 15h30 cùng ngày, Trang tiếp tục kèm cháu V.A học và tiếp tục đánh bé V.A. khoảng 30 phút.

Đến khoảng 18h cùng ngày, cháu V.A có biểu hiện mệt nên vào phòng nằm nghỉ. Một lúc sau Trang vào kiểm tra phát hiện cháu V.A ói và tình trạng yếu nên gọi cho Thái về.

Lúc này, Thái cũng vừa đi làm về đến chung cư nên gọi cấp cứu đưa cháu bé đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Camera an ninh hé lộ 'địa ngục trần gian'

Những lời khai trên của Trang khiến dư luận phẫn nộ nhưng hóa ra đó chỉ là một phần của sự thật. Khi camera an ninh trong nhà được khôi phục, tất cả mọi người đều bàng hoàng với hành vi tàn độc, mất nhân tính của Trang.

Riêng ngày 22/12 (ngày cháu gái tử vong), trong khoảng thời gian dài từ 14h đến 18h, Trang đã dùng cây gỗ to dài cả mét đánh mạnh rất nhiều lần khắp nơi trên cơ thể cháu gái như mông, lưng, đầu, trán. Trang lấy chân đạp mạnh vào vùng bụng, mông, âm hộ, ngực của cháu gái.

Trang còn dùng dây trói tay chân đến khi cháu gái bị kiệt sức nhưng vẫn bị bắt quỳ học, vừa quỳ học vừa uống nước. Khi cháu gái đang quỳ, Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu cháu gái khiến cháu gái bị kiệt sức như muốn đổ gục.

Chưa dừng lại, Trang tiếp tục bắt cháu gái ngồi vào ghế học, khi cháu gái đang ngồi ghế, Trang dùng chân đạp cho cháu gái té ngã và cháu tiếp tục gắng gượng ngồi lên ghế nhưng không còn chút sức lực để ngồi, khó thở.

Thấy vậy, Trang đỡ cháu gái ngồi lên chiếc giường trong nhà nhưng cháu không còn sức nên té ngã, sức khỏe lúc này rất yếu. Trang tiếp tục kéo cháu ngồi dậy thì miệng cháu trào ra nước, những chất màu trắng, sau đó cháu gái ngã xuống đất, ngất lịm đi…

Sau nhiều giờ hành hạ, đến 18h, Trang phát hiện bé gái có triệu chứng khó thở, nôn ói nên kéo nạn nhân ngồi lên giường và gọi điện cho ông Nguyễn Kim Trung Thái.

Bố đẻ tiếp tay

"Địa ngục trần gian" mà dì ghẻ Quỳnh Trang tạo ra cho bé V.A không thể kéo dài nếu không có sự tiếp tay của Thái, điều này càng khiến những người theo dõi vụ việc đau lòng.

Vì vậy, Nguyễn Kim Trung Thái đã bị bắt khẩn cấp, lệnh bắt khẩn cấp được Viện KSND quận Bình Thạnh phê chuẩn vào khoảng 10h50 phút ngày 31/12.

Thái cho biết, vì bận đi làm nên không có nhiều thời gian kề cận con. Người cha khai từng chứng kiến người tình, tức bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang dùng roi mây, cây gỗ đánh con của mình. Bản thân ông Thái cũng có một số lần nặng lời và cầm cây đánh cháu A. nhưng nghĩ là dạy dỗ để con ngoan ngoãn hơn, chứ không nghĩ hậu quả dẫn đến chết người.

Những vết bầm tím trên người bé V.A. đã xuất hiện từ lâu.

"Thái biết Trang dùng roi, cây để đánh cháu A. nhiều lần, liên tiếp và đánh gây thương tích ở một số vùng nguy hiểm trên cơ thể, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của con gái. Tuy nhiên Thái cho biết không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra nên vẫn để Trang "dạy dỗ" con gái mình thời gian qua", Tuổi trẻ dẫn thông tin từ cơ quan điều tra.

Trình bày về sự việc xảy ra ngày 22/12/2021, Thái cho biết tầm 18h sau khi bị can Trang gọi điện thoại thông báo, anh này chạy về nhà thì đã thấy con tím tái, thở khó khăn.

Thái sơ cứu và đưa con vào bệnh viện gần đó, nhưng không kịp. Về vết thương trên đầu nạn nhân, người cha này khai không biết do Trang gây ra, vì cháu A nói do tự té ngã, báo VOV dẫn thông tin từ cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, nguồn tin của báo Người lao động cho biết: "Nguyễn Kim Trung Thái đã chủ động xóa dữ liệu camera truyền về điện thoại của mình. Tuy nhiên, cơ quan công an đã khôi phục toàn bộ chứng cứ tàn độc mà bị can Quỳnh Trang đã gây ra đối với cháu bé. Tôi xem camera mà bật khóc và không dám tin những hình ảnh mình đang xem lại là sự thật".

Đặc biệt, khi Thái đưa con gái vào bệnh viện cấp cứu, người cha vẫn chưa biết là nạn nhân không qua khỏi. Thái lo sợ vụ việc làm ảnh hưởng đến vợ sắp cưới nên truy cập vào ứng dụng trên điện thoại để xóa dữ liệu camera trong lúc con còn cấp cứu.

Con gái bị người tình bạo hành dã man, một người là bố ruột như Thái không những không trình báo công an, không tố giác mà còn giúp đỡ xóa dấu vết khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Chờ đợi cái kết

Trả lời về việc dư luận cho rằng tội danh dì ghẻ bị khởi tố quá nhẹ, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an quận Bình Thạnh cho biết: "Nếu đủ yếu tố, đủ cơ sở thì chúng tôi sẽ thay đổi tội danh của hai đối tượng trên. Tuy nhiên vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra để đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội. Công an TP.HCM cũng như công an quận Bình Thạnh sẽ cương quyết xử lý đối với hành vi của những đối tượng này".

Cặp đôi này sẽ phải chịu án trừng phạt thích đáng của pháp luật

Theo Công an TP.HCM, vụ này sẽ được đưa ra xét xử làm án điểm để răn đe cho toàn xã hội. VKSND TP.HCM cũng đang phối hợp với Công an TP.HCM củng cố hồ sơ để mở rộng điều tra.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ dư luận nhiều ngày qua. Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra để phối hợp với VKSND TP HCM và TAND TP HCM truy tố, xét xử làm án điểm.

Văn phòng Chính phủ cũng đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh về xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em, cụ thể với vụ cháu bé 8 tuổi bị hành hạ dẫn đến tử vong.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu Bộ Công an, UBND TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.

Trước mắt, khi chưa có kết luận điều tra và bản án có hiệu lực pháp luật thì chưa thể nói lên được điều gì. Vì vậy, người dân cần làm lúc này là hết sức bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng, không nên vì quá bức xúc, phẫn nộ mà vội vã kết tội bị can, cũng như hoài nghi về sự nghiêm minh của pháp luật.

"Với vụ việc nhạy cảm và được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như trên, việc xử lý chắc chắn sẽ được chỉ đạo khẩn trương, kịp thời, sớm đưa vụ việc ra xét xử và đưa ra bản án công tâm, đúng người đúng tội, vừa đảm bảo răn đe nhưng vẫn mang tính giáo dục cao" – Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội nhận định.

Tổng hợp

Tác giả: T.Hà

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị