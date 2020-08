Đi xem thả diều cùng mẹ, bé gái 3 tuổi bị diều cuốn bay lên trời

Tràn ETToday đưa tin, vào ngày 29 và 30/8, Lễ hội thả diều quốc tế Tân Trúc 2020 được tổ chức tại cảng cá Nam Liêu ở Tân Trúc, Đài Loan thu hút nhiều sự quan tâm của người dân. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như không xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng vào ngày 30/8.

Theo đó, một bé gái 3 tuổi trong lúc đứng tại lễ hội thả diều vô tình bị đuôi một chiếc diều quất vào bụng, cuốn bay cô bé lên không trung trong sự hoảng sợ của những người xung quanh. May mắn thay, ngay sau khi sự việc xảy ra, đứa bé đã nhanh chóng được giải cứu và được tiếp đất an toàn, không gây thương vong.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 40 phút chiều ngày 30/8, khi các nhân viên đang bắt đầu thả một con diều hình kẹo thì gió bất ngờ giật mạnh cấp 7. Lúc này, phần đuôi mảnh mai của con diều đã vô tình cuộn tròn đến bụng của một bé gái 3 tuổi đang đứng tại đó khiến cô bé gặp nạn.

Đứa bé bay lơ lửng giữa trời khiến những người có mặt tại hiện trường hoảng sợ la hét.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, mọi người có thể thấy được, ngay khi con diều cuốn cô bé bay lên không trung, những người có mặt tại hiện trường đã la hét và hoảng sợ không ngừng. Nhìn lên trời, có thể thấy được đứa bé bị dải vải màu cam cuốn vào người.

Sau khi được đưa xuống đất an toàn, ban tổ chức đã cử đội y tế đến kiểm tra tình hình. Đứa bé vì quá hoảng sợ nên đã khóc thét, trên người bị trầy xước ở cổ và mặt, không có vết thương rõ ràng. Ngay sau đó, ban tổ chức cũng nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa đứa bé đến bệnh viện.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình đứa bé bị diều cuốn bay lên trên từ giây 47. (Nguồn: ETToday)

Trước tình hình này, người đứng đầu thành phố Tân Trúc đã đình chỉ mọi hoạt động của lễ hội để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như công khai xin lỗi vì sự cố đáng tiếc này.

Tác giả: Jia You

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam