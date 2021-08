Đi xe máy từ miền Nam ra, ngất xỉu bên đường vì 3 ngày không ăn

Chuyến hồi hương của gia đình 4 người Sau gần 5 ngày chạy xe máy vượt gần 1.400km, gia đình anh Nguyễn Văn Sơn (35 tuổi) đã về đến nhà bình an. Vợ chồng anh Sơn rời quê nhà vào TP.HCM làm việc, anh là thợ xây, vợ làm công nhân. Hơn 3 tháng qua do dịch bệnh phức tạp, cả hai vợ chồng thất nghiệp, không có tiền để trả tiền trọ, nuôi con nên quyết định chạy xe về quê tránh dịch. Anh Sơn một tay địu con, một tay chạy xe máy vượt gần 1.400km về quê tránh dịch - Ảnh: THANH AN Tài sản của gia đình chỉ có 2 chiếc xe máy nên không dám bán, đồ đạc lại nhiều một xe không thể chở hết nên chỉ còn cách hai vợ chồng chạy 2 xe máy. Anh chạy một xe chở con nhỏ 2 tuổi, vợ chạy một xe chở cháu lớn. Anh chạy trước, vợ chạy phía sau. Suốt hành trình, anh Sơn địu con nhỏ trước bụng, một tay đỡ con, một tay cầm lái, cố gắng bám đoàn để không bị bỏ lại phía sau. Những lúc tay mỏi quá anh xin nhờ quán hàng dọc đường cho cháu nằm võng một lúc rồi mới đi tiếp. May mắn dọc đường mọi người thương tiếp tế đồ ăn, sữa và tiền xăng nên mới về được đến nhà. Đặt chân vào khu cách ly, nhìn hai con nhỏ vẫn bình an, vợ chồng anh ôm nhau khóc. Anh nói đó là chuyến đi đáng nhớ nhất, gia đình không dám đi thêm lần nào nữa. Lãnh đạo UBND xã Kỳ Lạc (Kỳ Anh) cho biết khi hay tin vợ chồng anh Sơn chạy xe máy mang theo con nhỏ về quê, đơn vị thường xuyên gọi điện hỏi thăm, động viên. Khi về đến khu cách ly, gia đình anh được hỗ trợ hết sức từ ăn uống đến đồ dùng cho hai cháu nhỏ.