Đi họp lớp rồi rủ nhau sử dụng ma túy

Ngày 19/4, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đã tạm giữ hình sự 3 người, gồm 2 nữ, 1 nam để củng cố hồ sơ xử lý hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Trong đó, 2 nghi phạm nữ bị tạm giữ hình sự gồm P.T.K.T. (26 tuổi, trú Mân Thái, quận Sơn Trà) và N.T.H (25 tuổi, trú Thọ Quang, Sơn Trà), còn nghi phạm nam là T.T.H. (26 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà).

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Ngoài ra, 3 người khác trong nhóm bạn này được tạm thời cho tại ngoại, gồm: N.T.N.Q., N.V.L.K. (cùng 25 tuổi, cùng trú tại Thọ Quang) và N.T.M.K. (33 tuổi, trú phường Thuận Phước, Hải Châu, TP Đà Nẵng) .

Theo điều tra, ngày 14/4, nhóm bạn này tổ chức họp lớp. Sau khi tan tiệc nhậu, nhóm 2 nam, 4 nữ rủ nhau sử dụng ma túy.

Cả nhóm thuê một căn hộ tại chung cư M.B trên địa bàn quận Sơn Trà để mua ma túy cùng mở "tiệc".

Trong lúc nhóm thanh niên đang quay cuồng trong tiếng loa công suất lớn thì bị Công an phường An Hải Tây phối hợp Công an quận Sơn Trà ập vào bắt quả tang.

Tác giả: Nguyễn Thành

Nguồn tin: Báo Tiền Phong