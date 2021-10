Đi đòi tiền không được, nữ đối tượng gọi người đánh con nợ

Ngày 29/10, lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định truy nã bị can Phạm Thanh Thúy (SN 1976; trú tại số 4A B12, tổ 42B, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) để xử lý theo qui định.

Cơ quan CSĐT phát đi hình ảnh và quyết định truy nã đối với Phạm Thanh Thuý.

Theo công an, vào chiều 10/1/2021, Phạm Thanh Thúy đến cửa hàng của chị T. tại đường Núi Đôi, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn để đòi tiền nhập quần áo.

Lúc này, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Thuý hô hoán 2 nam thanh niên đi cùng đánh chị T. Các đối tượng đã dùng gậy đánh gây thương tích cho chị T. với tỉ lệ tổn thương là 7%.

Ngày 15/09/2021, Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Thúy về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 12/10/2021, Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Thanh Thúy.

Nếu phát hiện đối tượng, người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Sóc Sơn (SĐT: 0976263688), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: Pháp luật Plus