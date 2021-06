Đi cướp lúc 27 tuổi, bị bắt khi 64 tuổi

Ngày 18/6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, mới đây cảnh sát địa phương đã di lý Phạm Minh Đắc (64 tuổi) từ TP Yên Bái (Yên Bái) về Hà Nam, theo quyết định truy nã ngày 26/9/1992 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng, về tội cướp tài sản của công dân.

Đối tượng Phạm Minh Đắc tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 1984 (37 năm trước), ở tuổi 27, Phạm Minh Đắc (khi đó trú ở thôn 1, xã Phù Vân, huyện Kim Bảng, tỉnh Nam Hà, nay là xã Phù Vân, TP Phủ Lý) đã gây ra một vụ cướp tài sản trên địa bàn TX Phủ Lý (nay là TP Phủ Lý).

Sau khi gây án, Đắc trốn khỏi địa phương, sinh sống ở một số tỉnh, thành phía Bắc.

Ngày 14/6 vừa qua, khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Đắc bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam, Công an TP Phủ Lý phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ.

