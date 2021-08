Đi cách ly không quên "thó" ti vi trong khu cách ly mang về nhà

Ngày 19/8, Công an TX Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ trộm cắp tài sản vừa xảy ra tại Trường mầm non xã Quỳnh Trang (TX Hoàng Mai).

Trước đó, ngày 17/8, trong lúc kiểm tra khu cách ly tập trung tại Trường mầm non xã thì phát hiện mất 1 chiếc tivi, Công an xã Quỳnh Trang đã triển khai lực lượng rà soát, xác minh.

Dù đang cách ly nhưng Lưu Văn Long vẫn không bỏ tật trộm cắp cũ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 15h cùng ngày, lực lượng Công an bắt Lưu Văn Long (SN 1988, trú tại xã Quỳnh Trang) người đã gây ra vụ trộm cắp nói trên. Lực lượng chức nang cũng thu giữ chiếc ti vi trị giá khoảng 9 triệu đồng là tài sản trộm cắp được.

Theo khai báo, Lưu Văn Long là đối tượng thuộc diện F1 từ vùng dịch Đà Nẵng về địa phương nên được đưa đến cách ly tại trường mầm non xã.

Trong quá trình cách ly tại đây, khoảng 21 giờ ngày 15/8/2021, phát hiện một phòng học (mới được phun khử khuẩn nên không khoá cửa) có 1 chiếc tivi còn mới. Quan sát không có ai, Long lẻn vào trộm và đưa ra phía bờ tường của trường rồi gọi điện nhờ anh họ là Bùi Văn Trung (SN 1976) đến đưa tivi về nhà.

Được biết, Lưu Văn Long có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tác giả: Minh Đăng

Nguồn tin: sao.baophapluat.vn