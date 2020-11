Đi bộ 1 ngày về Trà Leng khi nghe tin sạt lở kinh hoàng, người đàn ông khóc: "Em không cần tiền, chỉ xin xe đi thôi"

Từ chiều ngày hôm nay, đoạn clip cùng câu chuyện của một người đàn ông ở Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) liên tục được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội và khiến người ta phải rơi nước mắt vì quá xót xa, thương cảm.

Người đàn ông ướt từ đầu tới chân, gương mặt đầy lo lắng, đau thương nghẹn ngào cho biết mình đi làm ở huyện Phước Sơn (Quảng Nam). Chiều ngày 28/10, khi nghe thông tin về trận sạt lở đất kinh hoàng ở Trà Leng, anh đã vội vã bắt xe về quê, nơi cả gia đình đang sinh sống.

Người đàn ông này đi làm xa nhà. Sau khi nghe thông tin về trận sạt lở ở quê nhà đã vội vã tìm cách trở về. (Ảnh cắt từ clip).

Chiếc xe chở người đàn ông này khi đi được một nửa đã buộc phải dừng vì nước quá lớn, không thể đi tiếp. Người đàn ông đã tìm cách lội qua con suối rồi đi bộ mất hơn một ngày mới tới Trà Leng.

Vừa về nhà, anh đã phải nhận hung tin - bố vợ tử vong vì bị đất đá vùi lấp, vợ đang mang bầu cùng 2 con nhỏ đã được đưa xuống bệnh viện Tam Kỳ (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều trị. Ôm bọc đồ đạc, anh liền lập tức quay lại Tam Kỳ để gặp vợ con.

Đúng lúc này, người đàn ông gặp được một đoàn thiện nguyện đang đi xe buýt về Trà Leng để hỗ trợ bà con ở đây. Các thành viên trong đoàn sau khi biết được hoàn cảnh của anh đã biếu anh chút tiền để lo việc gia đình, thế nhưng anh vừa khóc vừa từ chối, rồi xin đi nhờ xe: "Em không cần tiền, em chỉ cần xe thôi", "Xe có đi không ạ?".

Các thành viên trong đoàn cố gắng hoàn thành công việc của mình và nhắn anh chờ họ 30 phút. Thế nhưng, vì quá nóng ruột và lo lắng cho sức khoẻ của vợ con nên anh đã tự tìm cách quay lại Tam Kỳ. Thời điểm ấy, người đàn ông không thể đứng yên chờ thêm bất kỳ một giây phút nào nữa.

Người đàn ông vừa khóc vừa xin đi nhờ xe xuống Tam Kỳ gặp vợ con: "Em không cần tiền, chỉ cần xe thôi". (Ảnh cắt từ clip).

Người đàn ông nghẹn ngào khóc: Em không cần tiền, chỉ cần xe đi thôi

