Đen Vâu khâm phục chàng trai chăn bò Ytiet

Ytiet đang là hiện tượng mạng được nghệ sĩ và khán giả quốc tế quan tâm. Rapper Wiz Khalifa đưa bài hát From 41 to 49 của anh vào mixtape. Snoop Dogg, Justin Bierber, Miley Cyrus, Dwayne The Rock hay câu lạc bộ bóng đá Manchester City yêu thích sản phẩm của Ytiet.

Ngày 23/9, rapper Đen Vâu chia sẻ MV của Ytiet. Anh viết: “Thực sự khâm phục chàng trai chăn bò yêu đời So Y Tiet (PV: tên thật của Ytiet), góp giọng trong mixtape mới của Wiz Khalifa, được Snoop Dogg chia sẻ và tạo trend trên thế giới".

Rapper Hai triệu năm viết tiếp: “Tôi coi clip của anh luôn thấy có sự tích cực và yêu đời dù trong hoàn cảnh khó khăn. Rất muốn thấy anh đứng trên sân khấu lớn cùng những siêu sao quốc tế cho đã. Cố lên anh ơi. Âm nhạc kết nối những con người không có mối dây liên hệ và khác xa hoàn cảnh sống”.

Đen Vâu khen ngợi âm nhạc của Ytiet.

Ytiet chia sẻ với Zing rằng anh đã nhắn tin cảm ơn Đen Vâu. Hiện tượng mạng cho biết anh vinh hạnh khi được rapper động viên.

“Mình chỉ nghêu ngao cho vui, thật sự vinh hạnh khi cậu dành tình cảm cho mình. Trong lòng mình cảm thấy phơi phới niềm hạnh phúc. Chúc Đen Vâu thành công hơn nữa”, Ytiet tâm sự với Zing nội dung tin nhắn anh gửi cho Đen Vâu.

Anh tiết lộ thêm: “Đen Vâu nhắn lại cho tôi là: ‘Có gì đâu mà vinh hạnh anh ơi, âm nhạc là may mắn. Chúc anh mạnh khỏe và hát nhiều cho vui đời’. Tôi luôn theo dõi Đen Vâu và yêu mến âm nhạc của cậu ấy bởi sự nhẹ nhàng, bắt tai”.

Ytiet sinh năm 1988. Anh cho biết bài hát From 41 to 49 được sáng tác ngẫu hứng khi đang chăn bò. Hiện tượng mạng bất ngờ khi ca khúc được khán giả đón nhận.

Nói về sự quan tâm của các ngôi sao thế giới với bài hát, Ytiet cho biết: “Tôi rất vui. Ban đầu, khi Snoop Dogg hay Chris Brown chia sẻ bài hát, tôi không biết. Phải hơn một tuần sau, nhiều bài báo viết về chuyện này, tôi mới nắm được thông tin. Tôi chỉ hát theo cảm hứng, do đó sản phẩm chưa chỉn chu và có nhiều bình luận tiêu cực. Tuy nhiên, đa phần dưới video lúc này là ý kiến tích cực”.