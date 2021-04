"Đền trinh tiết thì sẽ trả lại vàng": Màn đối đáp giữa nàng dâu và mẹ chồng gây xôn xao MXH

Theo người đăng tải clip, sự việc xảy ra ở Tây Ninh. Cụ thể, một cặp đôi vừa mới tổ chức đám cưới cách đây không lâu thì nảy sinh mâu thuẫn trong thời gian sống chung, mà nguyên nhân cụ thể được đề cập trực tiếp ở đây là vấn đề tiền bạc.

Theo lời người mẹ chồng, chỉ cưới được mấy hôm, cô con dâu đã ôm vàng cưới về nhà đẻ vì bất mãn tiền cưới mà 2 bên nội ngoại cho.

Bà nói: "Tiền đó người ta giàu có, người ta cho con, còn như ba mẹ không giàu có thì để tiền đó xoay trở, hai vợ chồng con bí thì nhiều ba mẹ cho 20 triệu, ít thì cho 10 triệu. Kêu hai vợ chồng con ra ngồi nói chứ đâu phải ba mẹ áp lực con".

Sau đó, bà lại quay sang ông thông gia chia sẻ: "Rồi nói chuyện đó xong, anh sui nói cái tiền đó cho con là cho con, tôi mới nói là nhà người ta khá giả thì người ta cho còn gia đình tôi thì eo hẹp, anh sui vẫn nói tiền đó là phải cho con, rồi còn vàng cưới thì phải gom bán để bỏ vào ngân hàng, mẹ mới nói là không có được, vàng cưới đó là để con gái làm kỷ niệm".

Nghe đến đây, bố của cô dâu cự cãi, phủ nhận chuyện mình chưa từng nhắc đến chuyện bán vàng cưới để gửi tiền vào ngân hàng.

Bà mẹ chồng thông tin thêm: "Ngày cưới về tôi cũng nạp tiền 40 triệu, tôi lên 2 họ nói là cho con dâu 5 triệu để sắm quần áo, nhưng về thì thấy có quần áo đâu. Ngày cưới về là con trai tôi phải đi mua đồ về, rồi cái ngày hai mấy Tết thấy không có đồ, tôi cũng đem cho 2 vợ chồng nó 2 triệu để đi mua quần áo mặc".

Khi hai bên gia đình nội ngoại vẫn tranh cãi khá gay gắt chuyện chia lại của hồi môn, tiền vàng cưới đã bỏ ra, thì cô con dâu thẳng thắn đáp trả, không chút kiêng dè.

"Nếu như mẹ muốn lấy lại vàng con cũng vẫn trả được, nhưng vậy thì mẹ đền cái trinh tiết cho con trước đi!'.

Ngay lập tức, mẹ chồng đáp trả: "Con nói trinh tiết, hãy hỏi chồng con coi ngày cưới về con còn trinh hay không? Mẹ vẫn thương yêu. Chồng con vẫn thương yêu. Con không còn trinh nữa! Nhưng mẹ vẫn thương yêu con như con ruột, mẹ nói cái đó không còn quan trọng, tình thương mới là quan trọng..."

Tới cuối clip, 2 bên gia đinh vẫn không thể tìm được tiếng nói chung và trở nên căng thẳng hơn. Họ thậm chí tuyên bố không còn là thông gia của nhau nữa.

