Đến lượt Úc 'tẩy chay ngoại giao' Olympic Bắc Kinh

Nước nào sẽ "tẩy chay ngoại giao" Olympic Bắc Kinh 2022? Ngoài Mỹ và Úc, hôm 7-12, Chính phủ New Zealand cho biết họ sẽ không cử các đại diện ngoại giao ở cấp bộ trưởng đến dự Olympic Bắc Kinh do "một loạt các yếu tố, nhưng chủ yếu liên quan đến COVID-19". Hôm 7-12, một quan chức Chính phủ Ý cho biết Ý sẽ không nối gót Mỹ tẩy chay Olympic Bắc Kinh. Tuy nhiên, nếu Ý thay đổi lập trường, điều đó sẽ giáng đòn tấn công trực tiếp nhằm vào Trung Quốc. Trong khi đó, Pháp, Đức và Anh chưa nêu rõ lập trường của họ, theo báo New York Times. Cũng trong hôm 7-12, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết Nhật Bản vẫn chưa quyết định ai sẽ đại diện nước này tới dự Olympic Bắc Kinh. Một số nhà lập pháp Nhật Bản đã kêu gọi Tokyo tẩy chay sự kiện này vì vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, tranh chấp lãnh thổ Nhật - Trung, và hành động hung hăng của Bắc Kinh ở các vùng biển khu vực.