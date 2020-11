Đến "Giải cứu” em trai, anh ruột bị đâm chết

Ngày 18/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Trần Đình Lương (31 tuổi), trú xã Hoa Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Phan Trọng V. (SN 1968, trú cùng xóm). Tối 8/5, Lương đi xe máy đến nhà hàng xóm uống nước. Cùng ngồi với Lương có anh Nguyễn Công Hoan. Trong lúc nói chuyện, Lương có cược với anh Hoan “máy cày của ai khỏe hơn”, nếu ai thua sẽ phải trả 1 két bia.

Sau đó, Lương về nhà điều khiển máy cày của gia đình đến. Lương nói anh Hoan về lấy máy cày đến để so sánh xem máy của ai khỏe hơn nhưng người đàn ông này không đồng ý. Lát sau, anh Phan Trọng Minh đi đến ngồi uống nước tại bàn của Lương. 22h cùng ngày, Lương điều khiển máy cày đi về và có va chạm với xe máy anh Minh. Minh chạy đến dùng tay đánh Lương. Lương về nhà cất máy cày và quay lại mua chủ quán 1 két bia để xin lỗi anh Minh nhưng không được chấp nhận.

Bị cáo Trần Đình Lương tại tòa.

Lương và Minh cãi nhau. Minh sau đó đã gọi điện cho bạn đến “giải cứu”, đồng thời nhờ người này gọi thêm anh trai mình. Nhận được tin, Phan Trọng V. liền đến.

Đến nơi, V. chỉ tay vào Lương nói “chú mi mới đến mà láo rứa”. “Anh thích chi”, Lương trả lời. Những người có mặt liền can ngăn, khuyên Lương về nhà. Tuy nhiên, Lương về nhà lấy dao quay lại nhà hàng xóm, đâm anh V. Hai bên giằng co dao, mọi người can ngăn. Anh V. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong trên đường.

Nguyên nhân chết của anh nạn nhân được xác định là suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp do vết thương xuyên thủng phổi trái và động mạch chủ. Lương sau đó đã đến Công an huyện Yên Thành đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, bị cáo khai báo quá trình phạm tội. Bị cáo khai dù đã mua bia xin lỗi nhưng vẫn không được anh Minh chấp nhận. Sau đó, vì bị anh V. chửi nên đã bực tức dẫn đến hành vi giết người. Đại diện bị hại tham dự tòa đề nghị HĐXX xử lý nghiêm bị cáo.

Với tội Giết người, Trần Đình Lương bị tuyên án chung thân. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường 179 triệu đồng, cấp dưỡng cho bố mẹ bị hại 1 triệu đồng/người.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An