Đem bọc tiền 500k dày cộp ra hơ lửa, hành động của bà cô làm tất cả bất ngờ

Cứ mỗi dịp lễ Tết, các gia đình Việt Nam có truyền thống báo hiếu với những người đã khuất. Trong đó, tục đốt vàng mã được xem như một nghi thức "nhất thiết phải có" trong mỗi dịp này. Người Việt quan niệm “trần sao âm vậy”, đốt vàng mã thật nhiều thì càng thể hiện lòng thành và bày tỏ được lòng tri ân, cảm tạ đối với người đã khuất.

Mới đây một đoạn clip quay lại cảnh một người phụ nữ đem cọc tiền dày ra... hóa vàng khiến mạng xã hội xôn xao. Tại đám lửa đang cháy rực, bà cô cầm một chiếc mâm, ở trên đựng một tập tiền dày cộp, gồm mệnh giá 200k và 500k xếp thành từng chồng ngay ngắn. Trong lúc lửa vẫn đang cháy, người phụ nữ cầm chiếc mâm đem hơ qua hơ lại ở phía trên, đi lại nhiều vòng.

Đem bọc tiền 500k dày cộp ra hóa vàng mã, hành động cuối của bà cô làm tất cả 'chưng hửng'

Dưới đoạn clip, nhiều người bày tỏ cảm xúc "chưng hửng". Vì có lẽ thoạt nhìn ban đầu, ai cũng sẽ nghĩ bà cô "hóa" luôn sấp tiền cùng với hàng mã. Nhưng hóa ra, người phụ nữ chỉ đem hơ trước lửa mà thôi.

Song một số cư dân mạng bình luận thêm rằng, đây là phong tục thường thấy ở một số vùng quê. Ngoài đốt tiền vàng mã, việc mang tiền thật ra hơ trước lửa mang sẽ giúp người âm có thể nhận đầy đủ, trọn vẹn của cải, tiền vàng từ những gì con cháu "gửi" xuống.

Một số cư dân mạng bình luận:

- Nhìn tưởng đốt thật, coi mà xót...

- Nhìn cọc tiền mà "đã" quá. Gia chủ chắc vừa rồi có một cái Tết ấm no!

- Nghĩ sao mà đem đốt tiền thật chứ! Con cháu làm ăn khấm khá, đem hơ vậy để các cụ dưới đó cũng được hưởng cùng.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc