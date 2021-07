Đêm 6/7 Nghệ An quyết định cho phép thí sinh F1 được thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Trường THPT Quỳnh Lưu 3 (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) có 2 thí sinh F1

23h30 phút ngày 6/7, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An thông tin: Sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của Ban chỉ đạo thi tỉnh, Sở GD&ĐT Nghệ An quyết định cho phép toàn bộ thí sinh F1 dự thi Tốt nghiệp THPT đợt 1.

Quyết định này được đưa ra sau khi địa phương nhận công văn của Bộ GD&ĐT ngày 6/7 về việc tổ chức thi cho các thí sinh F1, F2 vào các ngày 7-8/7.

Công văn nêu, Bộ đồng ý đề nghị cho thí sinh thuộc diện F1, F2 dự thi đợt 1 khi địa phương đáp ứng các nội dụng: thí sinh có nguyện vọng dự thi; được sự đồng ý của BCĐ thi cấp tỉnh và phương án tổ chức thi cho những thí sinh này phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào điểm thi

“Nhận được công văn của Bộ GD&ĐT, ngay trong đêm 6/7, Sở GD&ĐT đã yêu cầu điểm trưởng các điểm thi có thí sinh F1 khẩn trương liên lạc với phụ huynh, học sinh để thông báo về chủ trương mới. Đồng thời lấy ý kiến của thí sinh có đồng ý dự thi đợt 1 hay không. Việc này được thực hiện nhanh chóng bởi sáng hôm sau (ngày 7/7) thí sinh đã bước vào môn thi đầu tiên – Ngữ văn. Qua nắm bắt tình hình, hiện toàn bộ thí sinh F1 của Nghệ An sẵn sàng dự thi đợt 1 vào ngày mai”, ông Nguyễn Trọng Hoàn cho biết.

Thí sinh F1 dự thi sẽ được đưa đón bằng xe chuyên dụng tất cả buổi thi và test nhanh Covid-19 mỗi ngày

Theo thông tin từ các địa phương nơi có thí sinh F1, phần lớn các em đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và đã cách ly đủ 21 ngày, và tiếp tục cách ly tại nhà theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Chỉ có 1 thí sinh ở TP Vinh mới cách ly 1 tuần nhưng kết quả xét nghiệm hiện tại âm tính.

Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cũng cho biết, để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19, Sở đã đề nghị Ban chỉ đạo thi các huyện, thị dùng xe chuyên dụng để đưa đón thí sinh F1 mỗi buổi thi với thời gian hợp lý để tránh tiếp xúc với thí sinh khác. Bên cạnh đó, tổ chức test nhanh Covid-19 mỗi ngày 1 lần đối với các thí sinh này. Toàn bộ chi phí đưa đón, test nhanh Covid-19 cho thí sinh F1 do Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm chi trả.

Các điểm thi sẽ bố trí phòng thi riêng cho F1 tai phòng thi dự phòng, động viên tinh thần, tâm lý để thí sinh yên tâm làm bài.

Việc cho phép các em thuộc diện F1 dự thi nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh

“Trên toàn tỉnh mỗi huyện, thành, thị có 1 điểm thi dự phòng. Ngoài ra mỗi điểm thi cũng có 4-5 phòng thi dự phòng và các phòng chờ. Dù quyết định ngay trước buổi thi đầu tiên, song Nghệ An vẫn chủ động chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho thí sinh F1 dự thi, theo 3 yêu cầu trong công văn của Bộ GD&ĐT. Mục đích của việc cho các em F1 dự thi nhằm đảm bảo quyền lợi của thí sinh theo đúng quy chế thi của Bộ GD&ĐT”, ông Nguyễn Trọng Hoàn khẳng định.

Trước đó, thống kê đến chiều ngày 6/7, tỉnh Nghệ An có 7 thí sinh F1 và 63 thí sinh F2. Trong đó, tất cả thí sinh F2 đã được test Covid-19 âm tính và dự thi đợt 1 bình thường. Thí sinh F2 được bố trí phòng thi riêng, sắp xếp tối đa 12 thí sinh/1 phòng thi (giảm 50% số lượng thí sinh trong một phòng thi thông thường) để đảm bảo giãn cách theo quy định. Với quyết định mới của Sở GD&ĐT Nghệ An, tất cả thí sinh F1, F2 của tỉnh đều dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: Báo Giáo dục và thời đại