Đêm 22/8, người dân TP. Vinh đổ xô đi thực phẩm trước thời điểm “không ra đường”

Siêu thị Big C Vinh, Nghệ An có hàng trăm người dân đến mua thực phẩm đêm 22/8

Tối 22/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu từ 0h ngày 23/8, tất cả người dân TP Vinh không ra khỏi nhà, thực hiện “ai ở đâu, ở yên đó”. Đồng thời, siết chặt hơn nữa nhiều giải pháp phòng dịch. Nhận thông tin, ngay trong đêm, người dân đổ xô đi mua thực phẩm, đồ dùng cần thiết về tích trữ.

Các khu chợ đã đóng cửa vào buổi tối nên điểm đến mua thực phẩm của người dân là siêu thị

Do lệnh cấm ra đường được ban hành vào tối 22/8, có hiệu lực từ 0h hôm sau, trong khi các khu chợ đã đóng cửa, nên điểm đến của người dân là siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tiệm tạp hóa...

Tại siêu thị Big C TP Vinh, khoảng 20h30 phút người mua bắt đầu đông dần. Chỉ sau thời gian ngắn, phần lớn đồ tươi sống tại đây đã được mua sạch. Ngoài thực phẩm tươi sống, rau củ, người dân cũng mua và tích trữ đồ khô...

Số lượng người mua hàng trong đêm 22/8 tại siêu thị Big C tăng đột biến

Ông Trần An Khang, Giám đốc Siêu thị Big C Vinh cho biết, cao điểm trong đêm nay, ước tính có khoảng 200 người cùng vào mua hàng, đông gấp 3- 4 lần so với lượng khách của cả ngày hôm trước.

Khu vực bán rau củ và đồ tươi sống tại các siêu thị được người dân mua hết sạch trong thời gian ngắn

Tương tự, Siêu thị MM Megamaket (phường Bến Thủy), siêu thị Maximax (phường Quang Trung) cũng có hàng trăm người vào mua ngay sau khi có tin thành phố cấm người dân ra đường trong 7 ngày.

Để hạn chế tập trung quá đông người, siêu thị chỉ cho phép lượng người vào mua nhất định, số còn lại chờ phía ngoài. Sau khi có nhóm khách ra ngoài thì những người khác mới được vào.

Trước đó, TP Vinh đã đóng cửa 9 chợ dân sinh để phòng dịch, hạn chế nguồn lây nhiễm, truy vết F0

Một số khu chợ được phép bán hàng cho người dân có phiếu vào chợ, nhưng cũng rất vắng vẻ, đìu hiu. Nhiều tiểu thương lo ngại dịch bệnh nên đã tự nghỉ buôn bán.

Ngoài đồ tươi sống,người dân còn mua các nhu yếu phẩm khác

Tại một số siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi khác như Vinmart, cũng có rất đông người dân đến mua thực phẩm. Nhân viên siêu thị chia nhau đứng ngoài, nhắc nhở người dân xếp hàng, sau khi có người ra thì mới được vào để đảm bảo giãn cách.

Ngoài thực phẩm tươi sống, những mặt hàng nhu yếu phẩm khác cũng được người dân mua để tích trữ như: mì tôm, trứng, miến, gia vị...

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: Báo Giáo dục và thời đại