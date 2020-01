Đề xuất trợ cấp con 2 chiến sĩ hy sinh ở Đồng Tâm đến năm 18 tuổi

UBND Hà Nội ra văn bản chỉ đạo Sở Tài chính đề xuất ủng hộ kinh phí giúp đỡ gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu khu vực thi công tường rào sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm.

3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh gồm: Chiến sĩ Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972, ở huyện Gia Lâm); chiến sĩ Dương Đức Hoàng Quân (SN 1992, ở quận Nam Từ Liêm) và chiến sĩ Phạm Công Huy (SN 1993, quê tỉnh Hà Nam).

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an động viên con trai của chiến sĩ Nguyễn Huy Thịnh

UBND TP giao Sở LĐ-TB-XH đề xuất thực hiện trợ cấp hàng tháng, đến năm 18 tuổi đối với cháu bé sinh năm 2007 là con của chiến sĩ Nguyễn Huy Thịnh và cháu bé 6 tháng tuổi là con của chiến sĩ Phạm Công Huy.

Ngày 21/1, đoàn công tác của Công an tỉnh Thanh Hoá do Đại tá Đào Đức Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên và trao số tiền 150 triệu đồng cho gia đình 3 liệt sỹ.

Sáng 18/1, đoàn công tác của Công an tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm, chia buồn và động viên gia đình 3 cán bộ chiến sĩ. Phó giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Đình Hoàn đã trao tặng mỗi gia đình 50 triệu đồng.

Tác giả: T.Nam

Nguồn tin: Báo Vietnamnet