Đề xuất mức đấu giá khởi điểm biển số xe trên toàn quốc là 40 triệu đồng

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có tờ trình về thí điểm đấu giá biển số ô tô - Ảnh: Quochoi.vn

Sáng 21-10, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình về dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Bộ trưởng Tô Lâm cho hay trên thực tế có nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu sở hữu những biển số theo sở thích, "biển số đẹp" và sẵn sàng trả giá cao. Vì thế, việc đấu giá "biển số đẹp" là để đáp ứng được nhu cầu cũng như tạo sự công bằng giữa các chủ thể, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Chủ trương đấu giá biển số đẹp đã có từ năm 1993 nhưng không thể triển khai do có nhiều vướng mắc. Dự thảo đề nghị chọn một loại là biển số ô tô phục vụ nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen. Đây phải là những biển chưa được đăng ký, nằm trong cơ sở dữ liệu hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an.

Người trúng đấu giá sẽ có quyền được đăng ký biển số trúng đấu giá gắn với ô tô thuộc sở hữu; được giữ lại biển số trúng đấu giá khi chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu; được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số theo xe.

Tuy nhiên, người nhận chuyển nhượng, người được cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá theo xe sẽ không được giữ lại biển số trúng đấu giá để đăng ký cho xe khác; không được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá.

Về giá khởi điểm, ông Lâm cho biết dự thảo nghị quyết được xây dựng theo hướng quy định cụ thể về giá khởi điểm của từng biển số trên cơ sở xác định con số cụ thể, áp dụng thống nhất, minh bạch trong tất cả trường hợp đấu giá.

Mức giá khởi điểm 40 triệu đồng được áp dụng ở Hà Nội và TP.HCM. Ở các địa phương còn lại, mức giá khởi điểm là 20 triệu đồng. Tuy vậy, ông Lâm cho rằng việc xác định giá khởi điểm để đấu giá là hết sức phức tạp do biển số là tài sản công đặc thù, giá trị cao hay thấp phụ thuộc vào thị trường và mức độ "đẹp" theo sở thích của người tham gia đấu giá.

Do đó giá khởi điểm chỉ là mức giá ban đầu, trong quá trình đấu giá, tính cạnh tranh giữa những người tham gia đấu giá sẽ quyết định giá trúng đấu giá của biển số đó. "Thị trường sẽ quyết định giá trị của biển số qua các cuộc đấu giá và giá trị thật của biển số là giá trúng đấu giá chứ không căn cứ vào giá khởi điểm", bộ trưởng nhấn mạnh.

Thẩm tra dự thảo nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới nhất trí thực hiện thí điểm đấu giá biển số xe cũng như việc thí điểm chỉ đấu giá đối với biển số ô tô nền trắng chữ đen, không thí điểm đấu giá đối với biển số nền vàng chữ đen, biển số xe máy.

Về mức giá, Ủy ban Quốc phòng - An ninh có quan điểm khác với phương án Chính phủ đưa ra. Theo cơ quan thẩm tra, việc quy định giá khởi điểm khác nhau giữa vùng 1 (Hà Nội, TP.HCM) và vùng 2 (các địa phương còn lại) không có ý nghĩa khi người tham gia đấu giá trên phạm vi toàn quốc, không giới hạn và phân biệt giữa các vùng.

Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề xuất áp dụng thống nhất một mức giá khởi điểm trên toàn quốc là 40 triệu đồng, đồng thời hạn chế một số quyền tài sản của người trúng đấu giá vì lý do quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, hạn chế tình trạng đầu cơ.

Đề cập đến việc sử dụng nguồn thu từ đấu giá, sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết dự thảo đã sửa theo hướng "số tiền thu được từ đấu giá biển số sẽ nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương", thay vì phân chia nguồn thu theo tỉ lệ 70% nộp vào ngân sách trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương như trước.

Tác giả: N.An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ