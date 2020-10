Đề xuất Chính phủ xây cầu mới sau tai nạn 5 người chết ở Nghệ An

Chiều 5/10, trả lời VTC News, ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ II (Tổng Cục đường bộ, Bộ GTVT) cho biết, tại cuộc họp tìm ra nguyên nhân và giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân đi qua cầu treo sông Giăng chiều cùng ngày, các đơn vị đều mong muốn xây cầu mới thay thế cầu treo.

Cục Quản lý đường bộ II từng một lần đề nghị để xây cầu mới vì cầu treo sông Giăng (Nghệ An) được xây dựng và đưa vào sử dụng cách đây 33 năm nên chất lượng xuống cấp. Trước đây, cầu này thuộc tỉnh lộ, nay là Quốc lộ 46C nên lưu lượng giao thông ngày càng lớn, trong khi cầu xuống cấp.

"Trong cuộc họp, đại diện huyện Thanh Chương, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và Ủy ban ATGT Quốc gia đều đồng thuận sẽ trình lên cấp cao hơn để kiến nghị lên Bộ GTVT và Chính phủ sớm cho xây cầu mới đảm bảo an toàn. Mọi người đều mong cầu được xây dựng trong năm 2021", Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ II thông tin.

Được biết, trong cuộc họp, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý Đường bộ II phối hợp với địa phương xử lý ngay các vấn đề gây nguy cơ mất an toàn trên cầu.

Cơ quan chức năng thống nhất triển khai 3 biện pháp gồm: Xác định tốc độ an toàn của phương tiện khi lưu thông qua cầu để cắm bổ sung biển hạn chế tốc độ ở hai đầu cầu; khôi phục hệ thống lan can bị hư hỏng, rà soát sửa chữa hệ thống lan can hiện hữu để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra va chạm; cho gắn phản quang trên lan can và lắp đèn chiếu sáng về ban đêm.

Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ báo cáo Chính phủ, đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo đưa dự án xây dựng cầu sông Giăng vào chương trình trung hạn, giai đoạn 2021 – 2025. Bởi đây không chỉ là cầu treo cũ, yếu, mà là cây cầu treo duy nhất còn tồn tại trên các tuyến quốc lộ ở Nghệ An. Việc đầu tư cây cầu này, sẽ không chỉ giải quyết được vấn đề ATGT mà còn giúp cho địa phương phát triển kinh tế xã hội.

Khoảng 19h50 ngày 4/10, xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Ford Everest BKS 30A-935.53 do anh Nguyễn Thế Tuấn (SN 1980) cầm lái chở theo anh Lê Đình Anh (SN 1983) và anh Lê Đình Quyết (SN 1973), cùng trú tại xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương (Nghệ An) chạy trên đường nối xã Thanh Liên và xã Phong Thịnh (huyện Thanh Chương).

Khi ô tô đi đến giữa cầu treo bắc qua sông Giăng thì va chạm với xe máy (chưa rõ biển số) do anh Đào Văn Nam cầm lái chở theo anh Hoàng Anh Tuấn (SN 1992, cùng trú tại xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương) đang đi hướng ngược lại.

Sau cú va chạm, xe ô tô rơi xuống sông Giăng, xe máy đổ nghiêng mắc lại trên cầu. Vụ tai nạn khiến cả 5 nạn nhân trên hai xe thiệt mạng.

Ngay khi tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Cục CSGT, Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

