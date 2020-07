Đề thi Toán lớp 10 ở Nghệ An năm 2020: Đề vừa sức, sẽ nhiều điểm 6-7

Đề Toán vào lớp 10 Nghệ An năm nay được nhận định ổn định, không gây khó khăn cho thí sinh, thí sinh ôn tập cơ bản có thể đạt được 6,5 - 7 điểm.

Đánh giá chung về đề thi môn Toán vào 10 tại Nghệ An năm 2020, Tiến sĩ Phạm Ngọc Hưng, Giáo viên môn Toán tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho biết: Cấu trúc đề đề thi năm nay giống năm 2018 và cũng tương tự như năm 2019. Phạm vi kiến thức chủ yếu trong chương trình lớp 9, nằm trong chương trình giảm tải mà Bộ GD&ĐT đã công bố.

"Nhìn chung đề ổn định, không gây khó khăn cho thí sinh. Các bài thi có mức độ từ kiểm tra kiến thức cơ bản đến vận dụng kiến thức nâng cao để giải bài. Một số ý nâng cao như câu 4.3 và Câu 5, thí sinh ôn tập cơ bản có thể đạt được 6.5 - 7 điểm. Thí sinh ôn tập tốt có thể có được 8 - 9 điểm, học sinh giỏi có thể đạt 10 điểm", thầy Hưng nhận định.

Cụ thể, thầy Hưng phân tích: Câu 1 là bài toán rút gọn biểu thức rất cơ bản, khá quen thuộc với rất nhiều học sinh. Bài toán gồm 3 ý, trong đó ý 1 là bài toán rút gọn biểu thức không đối số - đây cũng là dạng bài tập rất đặc trưng của Nghệ An trong vài năm trở lại đây. Ý 2 là bài toán rút gọn biểu thức chứa x với điều kiện cho trước. Ý ba cũng là một bài toán kiểm tra kiến thức cơ bản, nhưng thí sinh sẽ dễ bị trừ điểm nếu lấy cả nghiệm m=2. Cả 3 ý trong bài này đều kiểm tra kiến thức và kỹ năng tính toán cơ bản của học sinh. Thí sinh dễ dàng có được điểm tối đa của bài tập này.

Câu 2 là một bài tập về phương trình bậc 2 và áp dụng định lý Vi-et để giải bài, đề bài gồm 2 ý nhỏ với 2 điểm. Ý thứ nhất là bài tập khá đơn giản, ý thứ hai, thí sinh cần vận dụng định lý Vi-et, và biến đổi biểu thức T về dạng tổng và tích của hai nghiệm là giải được bài toán.

Câu 3 là một bài toán giải bằng cách lập hệ phương trình. Đây cũng là một bài toán không khó của đề thi, nội dung bài toán có tính chất thời sự khi đề cập đến đại dịch Covid - 19. Thí sinh cần đặt ẩn, đặt điều kiện các ẩn, lập được và lập đúng các phương trình có liên quan đến các ẩn. Với bài tập này, sau khi lập xong được các phương trình thì việc giải bài toán là không khó. Tất nhiên, phần giải luôn đòi hỏi học sinh tính toán đúng và trình bày tốt.

Câu 4 - Một bài toán hình học với hình vẽ không quá phức tạp. Hai ý 1 và 2 khá đơn giản, thí sinh cần vận dụng kiến thức về hệ thức lượng trong tam giác vuông là có thể giải được. Ý thứ 3 của bài toán phức tạp hơn một chút, thí sinh cần vận dụng tốt kiến thức về tính chất của tứ giác nội tiếp để giải.

Câu 5 là một bài toán được đánh giá là khó nhất trong đề thi. Đây là một bài toán giải hệ phương trình chứa căn thức tương tự như năm 2018. Và nếu thí sinh nghiên cứu kỹ đề thi của các năm trước thì sẽ thấy, phương pháp giải các bài tập dạng này của Nghệ An là khá truyền thống, như là sử dụng phương pháp biến đổi tương đương hoặc (và) phân tích thành nhân tử là có thể giải được bài toán.

Còn thầy Hồng Trí Quang, Giáo viên môn Toán, Hệ thống Giáo dục HOCMAI cũng đánh giá: Cấu trúc đề thi môn Toán vào 10 tại Nghệ An 2020 không thay đổi so với cấu trúc năm 2019, chỉ khác nhau câu phân loại. Vì điểm cho câu phân loại tương đối cao và học sinh dễ nhầm lẫn, nên phổ điểm mà đa số học sinh đạt được với đề này khoảng 7,5 điểm. Cụ thể: Câu 1. Với ý a, b tính giá trị căn và rút gọn biểu thức, ý c Đồ thị hàm bậc nhất. Câu 2. (2 điểm) ý a là giải phương trình bậc hai, ý b là ứng dụng định lí viet. Câu 3. (1,5 điểm) là giải Câu toán bằng cách lập phương trình. Câu 4. (3 điểm), câu Hình học. Câu 5. Giải hệ phương trình.

"Đề thi có thay đổi một chút ở sự sắp xếp thứ tự câu hỏi và dạng câu phân loại ở Câu 5. Năm 2019, câu 5 là một câu về giải phương trình vô tỉ, năm nay câu 5 là giải hệ phương trình", thầy Quang nói.

Tác giả: Uyên Vũ

Nguồn tin: Báo Giao thông