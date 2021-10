Đề nghị truy tố nguyên chủ tịch VEAM Trần Ngọc Hà

Ngày 6-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố các bị can gồm: Trần Ngọc Hà, nguyên chủ tịch HĐQT, nguyên tổng giám đốc Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - VEAM; Lâm Chí Quang, nguyên tổng giám đốc VEAM, cùng nhiều bị can khác về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí .

Đồng thời, đề nghị truy tố thêm 11 người gồm: Ngô Văn Tuyển, nguyên thành viên HĐQT VEAM; Bùi Quốc Việt, nguyên trưởng phòng thị trường kinh doanh VEAM; Ngô Văn Thịu, nguyên trưởng phòng thị trường kinh doanh VEAM; Nguyễn Thị Thu Hương, nguyên phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty cổ phần thương mại vận tải VEAM (Vetranco); Trần Thanh Thủy, trưởng phòng tài chính kế toán Vetranco; Nguyễn Minh Tùng, chủ tịch HĐQT Công ty Bách Việt; Lương Xuân Trường, giám đốc Công ty cổ phần thép Minh Quang và 4 người khác nguyên là lãnh đạo, nhân viên tại VEAM.

Theo kết luận, trong giai đoạn 2011 - 2014, ông Trần Ngọc Hà giữ chức vụ chủ tịch HĐQT, từ 2015 - 2019 giữ chức vụ tổng giám đốc VEAM, là người giữ vai trò chính, quyết định các công việc điều hành của VEAM. Tuy nhiên, ông Hà đã thực hiện không đúng các quyền và nghĩa vụ được giao, buông lỏng quản lý, quyết định những chủ trương, chiến lược hoạt động của VEAM không đúng các quy định pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước.

Từ năm 2007 đến 2013, tổng giám đốc VEAM qua các thời kỳ đã có 7 lần bảo lãnh cho Vetranco vay tiền tại các ngân hàng, ký hợp đồng thương mại và cho Vetranco vay tiền theo hạn mức trái quy định để ký các hợp đồng kinh doanh mua bán hàng hóa.

Theo kết luận, tổng giá trị bảo lãnh được tính tại các văn bản là 193 tỉ đồng. Việc bảo lãnh cho công ty con vay ngân hàng trái quy định của VEAM đã gây thiệt hại hơn 75 tỉ đồng.

Lãnh đạo của VEAM còn bị cáo buộc phê duyệt dự án đầu tư sản xuất máy kéo 4 bánh hạng trung và ký một số hợp đồng khác có nhiều sai phạm gây thất thoát hơn 56 tỉ đồng; quyết định chủ trương đầu tư số tiền 400.000 USD để phát triển sản phẩm mới không đúng quy định pháp luật gây thiệt hại gần 10 tỉ đồng.

