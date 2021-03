Để lại thư tuyệt mệnh vì nợ nần, người đàn ông nhảy sông tự tử

Người thân nạn nhân ngã quỵ khi phát hiện thi thể ông C.

Ngày 1/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông để lại xe máy, nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử vào chiều 27/2 trên cầu vượt Bình Phước 2, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào sáng 1/3 tại khu vực bến đò An Sơn, xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, cách vị trí tự tử gần 10km.

Gia đình nạn nhân cho biết đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh ở nhà do nạn nhân để lại, trong đó có nội dung ông C. xin lỗi vợ con, đồng thời nêu lý do mình nhảy cầu tự tử vì nợ nần số tiền lớn.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, chiều 27/2, ông B.T.C. (53 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đi xe máy lên giữa cầu Bình Phước 2 đoạn giáp ranh giữa TP. Thủ Đức và quận 12 rồi để lại xe máy, nhảy xuống sông Sài Gòn.

Nhiều người phát hiện sự việc lao ra cứu nhưng không thành.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an TP.HCM đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Đến sáng 1/3, thi thể ông C. được phát hiện tại khu vực bến đò An Sơn.

