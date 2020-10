Đề án gần 2.200 tỷ bị tạm dừng, gần 4ha ‘đất vàng’ tại trung tâm TP. Vinh vẫn bỏ hoang

Ngoài công trình nhà làm việc của tỉnh, ngày 2/10/2020, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã chính thức đưa Trung tâm phục vụ hành chính công đi vào hoạt động. Trung tâm là đầu mối tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính của 14 sở, ngành của tỉnh Nghệ An, trụ sở đóng tại số 16, dường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.