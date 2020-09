Đẩy lùi ung thư từ chính thực phẩm trồng ngay trong vườn, giá rẻ đến bất ngờ

200 gram khoai lang nướng có vỏ cung cấp: Lượng calo: 180; protein: 4 gram; chất béo: 0,3 gram; chất xơ: 6,6 gram; vitamin A: 769% lượng cần cung cấp hàng ngày; vitamin C: 65% của lượng cần cung cấp hàng ngày...

Dưới đây là 6 lợi ích sức khỏe bất ngờ của khoai lang:

Giàu vitamin và khoáng chất bổ dưỡng

Các giống khoai lang cam và tím - rất giàu chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể bạn khỏi các gốc tự do. Các gốc tự do là các phân tử không ổn định có thể làm hỏng DNA và kích hoạt viêm. Tổn thương gốc tự do có liên quan đến các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim và lão hóa. Do đó, ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa rất tốt cho sức khỏe của bạn.

Tăng cường sức khỏe ruột

Chất xơ và chất chống oxy hóa trong khoai lang có lợi cho sức khỏe đường ruột. Khoai lang chứa hai loại chất xơ: hòa tan và không hòa tan. Một số loại chất xơ hòa tan - được gọi là sợi nhớt - hấp thụ nước và làm mềm phân của bạn.

Chế độ ăn giàu chất xơ chứa 20-33 gram mỗi ngày giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chất chống oxy hóa trong khoai lang tím thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh.

Số lượng lớn các loại vi khuẩn này trong ruột giúp sức khỏe đường ruột tốt hơn và giảm nguy cơ mắc các bệnh như hội chứng ruột kích thích (IBS) và tiêu chảy truyền nhiễm.

Trong thành phần khoai lang có chất glycolipid là chất chống ung thư, có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Có đặc tính chống ung thư

Khoai lang cung cấp các chất chống oxy hóa khác nhau, có thể giúp bảo vệ chống lại một số loại ung thư.

Anthocyanin - một nhóm chất chống oxy hóa được tìm thấy trong khoai lang tím - đã được tìm thấy làm chậm sự phát triển của một số loại tế bào ung thư trong các nghiên cứu ống nghiệm, bao gồm cả bàng quang, đại tràng, dạ dày và vú.

Hỗ trợ tầm nhìn

Khoai lang rất giàu beta-carotene, chất chống oxy hóa. Trên thực tế, 200 gram khoai lang cam nướng có vỏ cung cấp hơn bảy lần lượng beta-carotene mà người trưởng thành trung bình cần mỗi ngày. Nó được chuyển đổi thành vitamin A trong cơ thể bạn và được sử dụng để hình thành các thụ thể phát hiện ánh sáng bên trong mắt của bạn.

Thiếu vitamin A nghiêm trọng là một mối quan tâm ở các nước đang phát triển và có thể dẫn đến một loại mù đặc biệt được gọi là xerophthalmia. Ăn thực phẩm giàu beta-carotene, chẳng hạn như khoai lang có thể giúp ngăn ngừa tình trạng này.

Tăng cường chức năng não

Tiêu thụ khoai lang giàu anthocyanin có thể cải thiện chức năng não, khả năng học tập và trí nhớ.

Không có nghiên cứu nào được thực hiện để kiểm tra những tác động này ở người, nhưng nói chung, chế độ ăn nhiều trái cây, rau quả và chất chống oxy hóa giúp tránh suy giảm tinh thần và chứng mất trí nhớ thấp hơn 13%.

Hỗ trợ hệ thống miễn dịch

Beta-carotene có trong khoai lang là một hợp chất có nguồn gốc từ thực vật được chuyển đổi thành vitamin A trong cơ thể bạn.

Ruột là nơi cơ thể bạn tiếp xúc với nhiều mầm bệnh gây bệnh tiềm ẩn. Do đó, đường ruột khỏe mạnh là một phần quan trọng của hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.