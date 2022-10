Dạy học tại nhà, mẹ bất lực khi nghe con gái đánh vần

Với nhiều phụ huynh, việc dạy con ở độ tuổi tiểu học tại nhà tuy dễ mà khó, tuy khó mà dễ. Sở dĩ dễ là bởi những kiến thức này, cha mẹ hoàn toàn am hiểu và truyền đạt được cho con; Tuy nhiên cũng rất khó khăn nên con chậm hiểu, chậm tiếp thu. Thậm chí, nếu dạy mãi mà con vẫn không hiểu hoặc làm sai, nhiều cha mẹ sẽ "phát hỏa" vì giận dữ.

Bên cạnh đó, cũng từ việc dạy học tại nhà cho con, nhiều tình huống "dở khóc dở cười" đã xảy ra, câu chuyện của 2 mẹ con sau đây là một điển hình!

Theo đoạn clip ghi lại, người mẹ dạy con gái đánh vần 2 cụm: "Bé bị ho" và "Bà đã có lá hẹ".

Trước khi yêu cầu con gái đọc nguyên văn 2 cụm này, người yêu cho con gái đọc từng từ một.

Ban đầu, bé gái đọc khá lưu loát từng từ một, tuy nhiên, đến khi đọc nguyên văn 2 cụm này, bé gái khiến dân mạng được phen cười ngất, còn người mẹ cũng bất lực vì không hiểu vì sao con gái lại "bá đạo" đến thế.

Theo đó, bé gái đọc thành: "Bé bị ho. Bà đã có lá... tía tô".

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội khiến dân mạng không khỏi quan tâm. Ai nấy đều được phen cười nắc nẻ khi nghe bé gái đọc đến cụm: "Bà đã có lá... tía tô".

"Từng từ thì đọc chuẩn cả, vậy mà ráp lại thì không thể đỡ được luôn"

"Ai dạy con học mới hiểu cảm giác bất lực của người mẹ, thực sự luôn"

"Ôi xin lỗi vì tôi đã cười to, thật sự là không thể giấu được sự buồn cười này luôn í", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn