Dạy con tập bơi trong ao tôm, 2 mẹ con đuối nước tử vong

Chiều 19-9, ông Trần Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 mẹ con bị đuối nước tử vong. Nạn nhân là chị Đỗ Thu A (23 tuổi) và con là bé Lê Bảo K (3 tuổi).

Dạy con trai tập bơi, 2 mẹ con đuối nước tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 18-9, chị A. dắt bé K. ra ao tôm cạnh nhà để tập bơi trên một cái phao. Vài phút sau đó, bé K. không may trượt chân vào vùng nước sâu. Thấy vậy, chị A. liền bơi theo cứu con nhưng bất thành, dẫn đến cả 2 mẹ con cùng tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm

Theo anh Lê Đan Trường (22 tuổi), khi nghe thông tin vợ và con đang tập bơi thì xảy ra sự cố, anh cùng người thân và hàng xóm mò tìm. Một lúc sau đó, phát hiện 2 mẹ con chị A. nằm dưới ao nên đưa lên bờ trong tình trạng đã tử vong.

Đại diện lãnh đạo huyện Hòa Bình trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị A.

Kịp thời động viên những mất mát, đau thương của gia đình 2 mẹ con đuối nước, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, thắp hương chia buồn và hỗ trợ chi phí cho gia đình anh Trường để lo hậu sự.

Tác giả: Phúc Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động