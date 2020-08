Đảo mèo, làng cáo và loạt vùng đất trên thế giới bị động vật chiếm giữ

Ngôi làng cáo Zao ở Miyagi (Nhật Bản) là quê hương của 6 loài cáo với tổng cộng 100 con. Đến đây, bạn không phải lo lắng về sự an toàn của mình nếu chẳng dùng tay bắt chúng. Loài động vật này được tôn trọng tại Nhật Bản do người dân địa phương tin rằng chúng có năng lượng siêu nhiên. Nhiều người còn coi cáo là biểu tượng may mắn vì chúng là hiện thân của Inari Okami, vị thần của sự may mắn, thịnh vượng và lúa gạo. Ảnh: Adorable Animals Tumblr.