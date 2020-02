Danh tính thi thể phụ nữ trôi nổi trên sông Lam

Ngày 6/2, Công an thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã xác định được danh tính thi thể nổi trên sông Lam (thuộc địa phận thị trấn Xuân An).

Trước đó vào sáng cùng ngày, các ngư dân đánh cá trên sông Lam (đoạn chảy qua TP Vinh, Nghệ An và huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã phát hiện thi thể phụ nữ nên vớt đưa vào bờ rồi báo cơ quan chức năng.

Thi thể người phụ nữ. Ảnh PLO

Qua khám nghiệm, trong túi nạn nhân có một ít tiền nhưng không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan công an gặp khó khăn trong xác định nhân thân. Sau đó, nạn nhân được xác định là Phạm Thị Kim H. (trú xã Sơn Tây, huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Nguyên nhân tử vong của chị H. vẫn đang được Công an huyện Nghi Xuân tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: T.Nhi

Nguồn tin: Báo Công lý