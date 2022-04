Đánh sập nhiều đường dây cờ bạc trên mạng

Đây là vụ án nằm trong chuyên án do Công an tỉnh Lào Cai xác lập đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Trong chuyên án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 4 vụ án gồm vụ án Bùi Tuấn Vũ, Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn Công Thành và Trịnh Việt Tiệp cùng đồng bọn phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đối tượng trong một vụ đánh bạc trên mạng bị Công an tỉnh Lào Cai triệt phá.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành nhập 3 vụ án gồm: Nguyễn Công Thành, Nguyễn Quốc Thịnh và Bùi Tuấn Vũ thành vụ án Vũ Văn Tiến cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc và đánh bạc phát hiện tháng 7/2021 tại địa bàn tỉnh Lào Cai; khởi tố 30 bị can, làm rõ số tiền đánh bạc là hơn 8 tỷ đồng. Đối tượng chính trong vụ án là Vũ Văn Tiến hiện đang bỏ trốn, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã bị can ngày 24/9/2021 đối với bị can Vũ Văn Tiến; nhập vụ án Trịnh Việt Tiệp và Doãn Thị Chiến thành vụ án Trịnh Việt Tiệp cùng đồng bọn phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, khởi tố 40 bị can, làm rõ số tiền sử dụng để đánh bạc là 674 triệu đồng. Hiện cả 2 vụ án đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật.

Chuyên án Trịnh Việt Tiệp được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai triệt phá thành công vào ngày 8/7/2021. Quá trình điều tra đến nay xác định: Khoảng tháng 7/2020, Tiệp cùng Khổng Quốc Việt (SN 1997, trú tại số 044 đường Lê Văn Hưu, tổ 6, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) bàn bạc nhau về việc đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa qua mạng và cá độ bóng đá được thua bằng tiền.

Tiệp và Việt truy cập ứng dụng Youtube và vào trang tổng Ibet247 để liên hệ nhà cái lấy tài khoản đăng nhập vào các trang mạng đánh bạc “b8ag.com”, “bong8899.net”, “Lvg788.com” và “Edy688.com”. Sau khi tìm hiểu và biết cách thức giao dịch, Tiệp và Việt đề nghị nhà cái cấp cho 1 tài khoản đại lý (agent) để thực hiện việc cá độ bóng đá, tên truy nhập TNAHOO, mật khẩu…, hạn mức 20.000 điểm x độ 8 (tương đương 1 điểm = 8.000 đồng). Để lấy tài khoản, Tiệp và Việt phải thanh toán cho nhà cái số tiền tương ứng với hạn mức điểm lấy và hẹn các lần giao dịch tiếp theo vào thứ 2 hàng tuần sẽ chốt tiền thắng thua của tài khoản bằng cách nhà cái cho người liên hệ đến địa chỉ nhà thanh toán tiền mặt.

Có tài khoản, Tiệp giao cho Việt việc quản lý theo dõi trang, cấp tài khoản, thanh toán tiền thắng thua, nạp và rút tiền vào tài khoản đánh bạc của khách. Ngoài ra, Việt còn lấy 1 tài khoản xóc đĩa qua mạng tên truy nhập là ATW333, mật khẩu 77… hạn mức 20.000 điểm (độ) x độ 8 (tương đương 1 điểm = 8.000 đồng). Quá trình thực hiện hành vi đánh bạc, mọi thông tin Việt đều phải báo lại cho Tiệp biết, số tiền thắng thua, Tiệp và Việt mỗi người chịu một nửa.

Thông qua mối quan hệ xã hội và nhiều người tìm hiểu biết đến Việt là người cấp tài khoản đánh bạc xóc đĩa qua mạng và cá độ bóng đá. Từ tài khoản cấp độ đại lý (agent), Việt chia thành các tài khoản chơi bạc (member) để cấp cho những người có nhu cầu lấy tài khoản chơi xóc đĩa và chơi cá độ bóng đá qua mạng internet.

Từ đầu tháng 7/2020, Việt đã cấp nhiều tài khoản xóc đĩa, cá độ bóng đá qua mạng cho khách để thu lợi bất chính qua việc hưởng lợi chênh lệch về số điểm độ giao cho khách hàng. Ngoài ra, Việt cũng giữ lại tài khoản chơi bạc để khi có khách liên hệ cá cược bóng đá (đánh bóng sống) thì Việt nhập thông tin cá cược vào tài khoản chơi bạc do mình quản lý theo tỷ lệ kèo của nhà cái đưa ra. Việt lấy nhà cái đô 8 thì giao lại cho khách đô 10, 12, 15, 20, 50 và 100 để hưởng chênh lệch.

Tang vật trong một vụ đánh bạc trên mạng bị Công an tỉnh Lào Cai triệt phá.

Với cách thức trên, Việt đã giao 1 tài khoản xóc đĩa mạng cho Nguyễn Văn An (SN 1985, ở thôn Lắp Máy, xã Tả Phời, TP Lào Cai) để An chơi đánh bạc. Đến tháng 6/2021, khi giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro 2020) tổ chức năm 2021, Việt cung cấp nhiều tài khoản cá độ bóng đá cho khách trực tiếp đăng nhập đặt cược, đồng thời Việt cũng nhận cá cược bóng đá trực tiếp (cá độ bóng sống) với nhiều người thông qua việc người chơi báo kèo và số tiền cược, Việt đăng nhập tài khoản mình đang quản lý để đặt cược cho khách theo diễn biến trận đấu. Trong đó có Nguyễn Tuấn Long (SN 1985); Vũ Văn Tỉnh (SN 1966, cùng trú tại phường Cốc Lếu); Lưu Quang Hiển (SN 1984, trú tại số 15, đường K6, tổ 20, phường Bắc Cường) và Vũ Mạnh Thảo (SN 1984, trú tại phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Đây chỉ là một trong những đường dây đánh bạc trên không gian mạng được Công an tỉnh Lào Cai xác lập và phá án thành công trong thời gian qua.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai mà chủ công là Phòng Cảnh sát hình sự dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn. Đồng thời, phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm… Từ đó, đã kịp thời phát hiện các đối tượng, đường dây có biểu hiện hoạt động về tổ chức đánh bạc, đánh bạc, trong đó tập trung trên một số địa bàn trọng điểm như TP Lào Cai, thị xã Sa Pa, huyện Văn Bàn và huyện Bảo Thắng.

Điển hình, ngày 18/5/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên không gian mạng do Doãn Thị Chiến tổ chức tại phường Bình Minh, TP Lào Cai; bắt 4 đối tượng, thu giữ hơn 30 triệu đồng. Số điểm trên máy là 2891,1 điểm, tương đương với số tiền quy đổi hơn 57 triệu đồng. Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án và đã khởi tố 5 bị can về hành vi đánh bạc.

Trong quá trình này, các trinh sát phải đối mặt với không ít khó khăn do phương thức và thủ đoạn phạm tội của đối tượng gây án. Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Trong các đường dây đánh bạc trên không gian mạng, hệ thống máy chủ chứa cơ sở dữ liệu thường được đặt ở nước ngoài. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng tổ chức đánh bạc sử dụng việc kinh doanh dịch vụ để che giấu địa chỉ IP máy chủ; che giấu thông tin đăng ký tên miền để hoạt động phạm tội gây khó khăn cho công tác phát hiện, truy tìm được người, tổ chức lập trình và quản trị trang web. Phương thức thanh toán cũng có sự thay đổi, đối tượng đánh bạc qua tài khoản ngân hàng đều là các tài khoản thuê, mượn không chính chủ và thường xuyên thay đổi. Cùng với đó, các đối tượng phạm tội tổ chức thành đường dây, ổ nhóm và phân chia thành các đại lý tại các địa phương khác nhau để hoạt động; triệt để sử dụng mạng xã hội với ảnh và thông tin giả vì vậy công tác phát hiện, truy tìm các đại lý còn hạn chế.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, số đề, cá độ bóng đá trên không gian mạng còn thường sử dụng các nhà kiên cố với nhiều lớp cửa, có hệ thống camera giám sát hoặc sử dụng điện thoại, laptop, máy tính bảng có tính năng bảo mật cao để đối phó với lực lượng chức năng (khi bị phát hiện chúng không hợp tác hoặc xóa hết các dữ liệu...).

Song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai; sự vào cuộc của các trinh sát, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá thành công nhiều ổ nhóm, góp phần trả lại sự bình yên cho địa bàn.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân