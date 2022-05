Đánh sập đường dây lô đề do "bà trùm" điều hành, mỗi ngày giao dịch hơn 1 tỷ đồng

Ngày 1/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ nhiều đối tượng liên quan tới 2 đường dây, tụ điểm đánh bạc trên địa bàn TP Vinh và huyện Yên Thành.

Đặng Kim Oanh tại cơ quan điều tra.

Trước đó, từ đầu tháng 3/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn TP Vinh có đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với số tiền đánh bạc mỗi ngày khoảng 1 tỉ đồng. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, từ ngày 18/4 đến 26/4/2022, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng cùng trú tại địa bàn TP Vinh về hành vi đánh bạc. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đặng Kim Oanh (SN 1989, trú tại xã Hưng Đông); Phạm Văn Hải (SN 1975, trú tại phường Lê Lợi); Nguyễn Thị Loan (SN 1977, trú tại phường Đông Vĩnh); Trần Thị Hương (SN 1983, trú tại phường Trường Thi) và Hà Thị Nhung (SN 1979, trú tại xã Nghi Phú).

Đường dây đánh bạc này gồm ba cấp đại lý, trong đó Đặng Kim Oanh chính là đối tượng sẽ nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi từ các đại lý cấp dưới rồi tổng hợp, sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, Oanh sẽ tính toán tiền thắng thua cho các đại lý rồi thông báo qua tin nhắn điện thoại.

Bước đầu cơ quan điều tra chứng minh được số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là hơn 30 tỷ đồng, chỉ trong trong ngày 18/4 các đối tượng đã sử dụng số tiền 1,05 tỉ đồng để đánh bạc.

Vũ Văn Tình bị công an bắt giữ.

Trước đó, ngày 21/4 tại nhà đối tượng Vũ Văn Tình (SN 1972, trú tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Yên Thành bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thu giữ 1 bộ bát đĩa màu trắng, 4 con xúc xắc và hơn 56 triệu đồng tiền mặt.

Ngoài Vũ Văn Tình, 8 đối tượng còn lại cũng có hộ khẩu thường trú tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp luật Plus