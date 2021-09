Đánh ghen vợ và nhân tình ngay tại nhà nghỉ, chồng gây sốc khi vừa quay clip vừa hỏi: "Đi về, hay ưng ngủ với nó đã rồi về?"

Nhiều vụ đánh ghen xảy ra tranh chấp vì người trong cuộc chẳng giữ nổi bình tĩnh. Điều đó cũng chẳng mấy lạ lùng bởi gặp phải hoàn cảnh bị phản bội, mấy ai còn rảnh rang suy nghĩ sâu xa.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một người chồng ập vào nhà nghỉ bắt quả tang vợ đang ở trong gây chú ý.

Người vợ đang vội vàng mặc áo chống nắng, lấy đồ cho vào túi để rời đi. Ông chồng vẫn bình tĩnh cầm điện thoại quay rồi nói chuyện:

“Quá nhục, vụ này tao mà không lên ông ngoại mới là lạ. Xe này, phấn này, son này. Chúng mày đi nhà nghỉ mấy lần rồi. Một lần thằng dưới A.Đ tao đã tha, mày hứa với tao thế nào”, người chồng lên tiếng.

Chồng bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ

Đáp lại, chị vợ chỉ dám ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ, chẳng thể đối mặt với chồng. Từ lời của ông chồng, ai cũng biết rằng dường như đây chẳng phải lần đầu tiên cô vợ cặp bồ và bị phát hiện.

Tiếp đó người chồng liệt kê thêm bồ khác của vợ: “Cái ông dưới B.T đúng không, vợ con rồi chứ gì, người yêu cũ đúng không. Nó đâu rồi, gọi nó lên đây nói chuyện đàng hoàng nào. Đàn ông với nhau, nó đâu rồi, sợ à? Tao có phải là đứa tự nhiên à, mày với thằng lần trước không nhớ à, thằng lần trước cũng không đến mức thế này”.

Người chồng hỏi mãi mà cô vợ vẫn không đáp. Đến lúc này, anh vẫn ôn tồn:

“Nói chuyện đàng hoàng nào, không thì đi về, hay là ưng ngủ với nó đã rồi về?”.

Thật không biết trong giây phút bắt quả tang đó, người chồng suy nghĩ những gì và giữ tâm thế nào để đối mặt với cô vợ phản bội. Nó rõ ràng là một trải nghiệm vừa đau đớn, vừa bức xúc và cũng chưa rõ cách nào giải quyết toàn bộ tất cả vấn đề.

Nhiều dân mạng đã đưa ra bình luận khác nhau ngay dưới clip. Đa số đều cho rằng người chồng xử lý thật văn minh. Một số ý kiến như sau:

“Anh chồng tốt quá, không có nóng giận cau có. Người vợ không dám ngẩng mặt lên nhìn chồng luôn. Từ đầu đến cuối, cô ta sai hoàn toàn, cảm giác bị bắt quả tang chắc chắn chẳng dễ chịu”.

“Nhưng sau sự vụ này mình lại nghĩ có thật sự tha thứ sau lần đầu ngoại tình thì người trong cuộc sẽ sửa đổi không? Ở đây, cô vợ bị bắt quả tang đến lần thứ 2 rồi đó. Như thế này có nghĩa là tật cũ không đổi rồi đấy".

Không rõ sự việc xảy đến lúc nào. Tuy nhiên, đoạn clip thì đang được chia sẻ và gây chú ý trên mạng xã hội!

