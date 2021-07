Đánh ghen kịch tính: Vợ đập vỡ kính ô tô tiền tỷ, hành động cạn tình của chồng gây chú ý

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ lại một đoạn clip đánh ghen tại Hà Nội. Theo đó, trong đoạn clip, người vợ đứng chặn đầu ô tô, yêu cầu người chồng và cô bồ trên xe xuống để nói chuyện.

Tiếng nói lớn của chị vợ thu hút sự chú ý của người dân đứng trong ngõ: "Xuống khẩn trương lên. Đừng để tao phải nói nhiều. Nếu chúng mày sống tử tế thì tao không phải làm đến mức này đâu... ".

Nhưng mặc chị này đứng ngào gào thét, lấy xe chặn cả đầu ô tô thì cô bồ vẫn cố thủ ở phía trong và kiên quyết không ra ngoài. Một lúc sau, chị vợ đã nhờ người đứng bên đường lấy viên gạch, tiến lại gần chiếc xe ô tô và đập mạnh vào cửa kính.

Người chồng lúc này không giữ được bình tĩnh, nhấn ga lao xe thẳng về phía trước, tông trúng người vợ đang đứng. Chị ngã sõng soài ra đường và người dân xung quanh đã vội chạy đến gọi cấp cứu.

Hiện vẫn chưa rõ thời gian xảy ra sự việc cũng như mâu thuẫn của hai vợ chồng song cách giải quyết của đôi bên khiến nhiều cộng đồng mạng không khỏi ngán ngẩm.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc