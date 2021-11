Đánh ghen cực căng giữa đêm: Vợ đánh đu ô tô chồng, đập mũ bảo hiểm liên tiếp về phía "tiểu tam", gây chú ý hơn cả là hành động của cameraman

Tối 28/11, một đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen ở Thái Nguyên gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo đó, mở đầu đoạn clip, người vợ đu bám trên cửa xe ô tô, người chồng vẫn nhất mực nhấn chân ga đi trên đường.

Khi xe ô tô vừa dừng lại, người phụ nữ được cho là "tiểu tam" mở cửa xe lao ra ngoài, chạy vào một chiếc taxi đậu ở bên đường. Người vợ thấy vậy, cầm mũ bảo hiểm lao về phía "tiểu tam". Sau một hồi rượt đuổi, "tiểu tam" cố thủ trong chiếc taxi mặc người vợ đứng ngoài xe liên tục chửi bới, thách thức.

Đánh ghen cực căng giữa đêm: Vợ đánh đu ô tô chồng, đập mũ bảo hiểm liên tiếp về phía "tiểu tam", gây chú ý hơn cả là cameraman cực "chất"

"Mày đi ra đây, mày cướp chồng bà à. Người ta có vợ có con rồi nhá", người phụ nữ vừa nói, vừa kéo "tiểu tam" đang ngồi trên xe.

Thấy người vợ liên tục cầm mũ bảo hiểm đập lên cửa kính xe, anh lái xe taxi liên tục can ngăn và yêu cầu "tiểu tam" xuống xe. Một lúc sau, một người đàn ông được cho là người chồng xuất hiện liên tục lôi kéo người vợ, bảo vệ nhân tình.

Đáng chú ý là sự xuất hiện của cameraman bên đường. Cô gái đã đi theo cả đoạn đường dài, ghi lại toàn bộ sự việc diễn ra, đồng thời còn đề nghị giúp đỡ chị vợ.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với người vợ khi đau đớn phát hiện chồng ngoại tình. Trong khi đó, nhiều người liên tục chỉ trích hành động của người chồng. Dù vợ đang đu bám trên cửa xe ô tô vẫn nhấn chân ga chạy hết sức nguy hiểm.

