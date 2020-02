Đặng Văn Lâm bị bỏ rơi trong ngày Muangthong thắng to

Video Rayong 0-3 Muangthong United:

Muangthong United đến làm khách của Rayong với 2 trận toàn thua, khiến HLV Alexandre Gama chịu nhiều áp lực.

Bất ngờ sớm xuất hiện, khi đội hình xuất phát của Muangthong United không có Đặng Văn Lâm - người thực hiện nhiều pha cản phá xuất sắc ở hai vòng đầu tiên.

Muangthong United thắng trận đầu tiên trong mùa giải

HLV Gama trao cơ hội bắt chính cho Somporn Yos - thủ môn 26 tuổi vốn rất ít khi xuất hiện ở Thai League.

Trên Facebook của Muangthong United, có nhiều phản ứng khác nhau. Trong đó, không ít người cho rằng Somporn Yos không phải lựa chọn phù hợp trong khung thành.

Trận đấu khởi đầu với việc cả hai chủ động tấn công. Dù vậy, tốc độ diễn ra không cao.

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, hiệp 2 diễn ra với chiều hướng hoàn toàn có lợi cho Muangthong United.

Phút 51, Saharat Kanyaroj thực hiện cú đá phạt sâu vào vòng cấm. Thủ môn Nammakhoth của Rayong xử lý bất cẩn, đấm bóng bay thẳng vào lưới.

Muangthong United chỉ động hơn khi có bàn mở tỷ số. HLV Gama sau đó cũng đưa ra điều chỉnh nhân sự.

Đến phút 82, tỷ số được nhân đôi cho Muangthong United. Lần này, người ghi bàn là Derley, với pha đánh đầu.

Trong thời gian bù giờ, Muangthong United có thêm bàn thắng ấn định kết quả 3-0. Đội khách có pha chuyền dài vào vòng cấm, hậu vệ Rayong đánh đầu nhả bóng cho thủ môn Nammakhoth. Anh này tưởng như ôm gọn thì để bóng lọt ra sau, để Sundy Wongderree dễ dàng ghi bàn vào lưới trống.

Một chiến thắng ngoài dự tính của Muangthong United, khi thủ môn Nammakhoth bên phía chủ nhà có màn trình diễn thảm họa.

Trong khi đó, Somporn không có nhiều việc làm, và không ít người còn đặt câu hỏi về sự vắng mặt của Đặng Văn Lâm.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net